Snapchat sfida TikTok: arriva la nuova sezione “In evidenza”

Si tratta di una nuova sezione che mostra in sequenza i video presenti sulla piattaforma in una modalità che richiama il formato meme. La novità verrà lanciata inizialmente solo in 11 paesi, tra cui Stati Uniti, Francia e Germania

A pochi mesi dal lancio su Instagram di Reels, anche Snapchat ha deciso di sfidare TikTok, un’app molto in voga tra i giovani basata sulla condivisione di video brevi e divertenti della durata massima di 15 secondi. In un post pubblicato sul suo sito ufficiale, l’azienda ha annunciato il lancio di “In evidenza” ( Spotlight ): una nuova sezione che mostra in sequenza i video presenti sulla piattaforma in una modalità che richiama il formato meme.

La novità nel dettaglio

approfondimento

Social network, le novità da non perdere a novembre

“Siamo lieti di presentare In evidenza: una sezione che darà il giusto risalto agli Snap più interessanti creati dalla community di Snapchat”, ha annunciato la società, sottolineando che la nuova funzione è stata sviluppata con l’intento di “intrattenere la nostra Community nel rispetto dei valori di Snapchat, dando la priorità assoluta al benessere degli utenti: i contenuti di In evidenza vengono moderati e non sono consentiti commenti pubblici”.



La new entry sembra proprio “un’ulteriore sfida” al monopolio che il social network cinese detiene su questo tipo di contenuto.

In evidenza, che avrà una propria sezione dedicata nell'app, verrà lanciata inizialmente in undici paesi: Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania e Francia.

“Verranno aggiunti altri Paesi a breve”, anticipa Snapchat, invitando gli utenti a inviare i propri video Snap migliori a “In evidenza”. “Potresti essere uno dei fortunati a guadagnare con l'app. Snap distribuisce tra i suoi autori un totale di oltre 1 milione di dollari al giorno”, precisano il social network.

Instagram: come creare i Reels

Come detto, tra le ultime novità lanciate per cercare di insidiare il dominio di TikTok in questo settore, Facebook ha lanciato nei mesi scorsi gli Instagram Reels: una nuova modalità per creare video brevi e divertenti della durata massima di 15 secondi. Con l’ultimo aggiornamento per creare un Reels basta cliccare sull’icona dedicata presente nella barra in basso all’interno della Home del social. Grazie a una serie di tool gli utenti possono editare la propria clip. Il video, una volta pronto, potrà essere condiviso in una sezione apposita sul feed, in modo da tenere i Reels in evidenza sul proprio profilo.