Facebook chiude Lasso, il rivale di TikTok

È ufficiale. Facebook chiude Lasso, il social network lanciato nel 2018 per cercare di contrastare l’ascesa di TikTok, un’app molto in voga tra i giovani.

La data che segnerà ufficiale la “fine” di Lasso è il 10 luglio 2020, come notificato agli utenti iscritti alla piattaforma. Dal giorno successivo gli utenti non potranno più utilizzare il servizio.

Con un’interfaccia particolarmente giovanile, Lasso, proprio come il rivale TikTok, è un social basato sulla condivisione di brevi video musicali della durata massima di 15 secondi, seppur sprovvisto di effetti di Realtà Aumentata o filtri, molto amati dai TikToker.

L’ascesa di Lasso

È durata meno di due anni l’avventura del social Lasso, lanciato per riconquistare i teenager. Probabilmente il suo scarso successo è dovuto anche alla scelta di renderlo disponibile solo in alcuni Paesi. Come riporta Tech Crunch, a febbraio il social era disponibile solo in Colombia, Messico, Stati Uniti, Argentina, Cile, Perù, Panama, Costa Rica, El Salvador, Ecuador e Uruguay.

L’ascesa di Lasso, secondo Josh Constine, Principal & Head Of Content a SignalFire, potrebbe precedere il lancio di Instagram Reels, un nuovo strumento dedicato all’editing dei video di breve durata, attualmente in fase di test in Brasile.

Questa nuova funzione consentirà agli utenti di scegliere la canzone di sottofondo da un ampio catalogo o utilizzare l’audio presente nei video degli altri fruitori per realizzare dei remix, proprio come avviene su TikTok.

Facebook, dark mode in arrivo su smartphone. Al via i primi test

Tra le ultime novità che riguardano il social network, il tanto richiesto tema scuro, già disponibile su WhatsApp, Instagram e Messenger, potrebbe arrivare presto anche sull’app mobile di Facebook. Il social network fondato da Mark Zuckerberg ha recentemente iniziato a testare la dark mode anche su smartphone. Il tema scuro debutterà inizialmente sui dispositivi con sistema operativa iOS e solo in un secondo momento sugli smartphone Android. Ad ora, tuttavia, l’azienda non ha ancora comunicato le tempistiche previste per il suo rilascio.