Social network, le novità da non perdere a novembre

Instagram spinge i contenuti live, TikTok promuove i trend del momento, gli users di Pinterest crescono, LinkedIn potenzia l’offerta per i professionisti, Facebook lavora (ancora) alla Dark mode per mobile. Le novità da non perdere

Negli ultimi mesi a causa del lockdown e dell’impossibilità di riunirsi con amici e colleghi, le interazioni in tempo reale in Rete hanno subito un incremento , così il social network per immagini permetterà presto agli utenti di archiviare le trasmissioni IG Live per un massimo di 30 giorni, un po’ come accade per le Storie . Certo, già ora è possibile scaricare le proprie dirette al termine di uno streaming, ma si tratta di contenuti grezzi, senza commenti, Like e altro: la nuova funzionalità include nello stream archiviato anche tutte le relative interazioni . Inoltre Instagram sta cercando di aumentare la promozione di contenuti live aggiornando la sezione "Live Now" all'interno di IGTV, suggerendo più contenuti correlati alla fine di ogni diretta.

Instagram annuncia una nuova funzione pensata per aiutare gli utenti a massimizzare i loro streaming in diretta. Si amplia il tempo di ripresa: esteso da 60 minuti a 4 ore ininterrotte il limite massimo dei contenuti Live. L'aggiornamento riguarderà tutti gli utenti e ad ispirare la novità è stata anche la pandemia ( AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA ) , che nell'ultimo anno ha portato molte persone a reinventare la propria attività professionale proprio attraverso i social network: “La novità potrebbe aiutare persone come istruttori di yoga, fitness, insegnanti e tutti coloro che in questi mesi hanno dovuto ripiegare su lezioni virtuali, o anche - si legge online - musicisti in erba, artisti o attivisti che vogliono tenere discussioni online e interagire con il pubblico senza interruzioni”.

TikTok strizza l’occhio a Sony Music

L’hanno ribattezzata “l’app dei balletti” perché la maggior parte dei contenuti riguarda coreografie, challenge virtuali di ballo e duetti: la musica per TikTok rappresenta un elemento chiave e a questo scopo l’app cinese annuncia un nuovo accordo di licenza con Sony Music Entertainment, che consentirà ai creators di includere una serie di canzoni popolari nelle loro clip. Già prima gli utenti potevano scegliere la colonna sonora dei loro contenuti fra i successi del momento, “ma questa partnership consolida l'offerta di TikTok, evitando qualsiasi potenziale preoccupazione in merito all’utilizzo improprio dei brani. TikTok e Sony Music - si legge sul sito ufficiale - lavoreranno insieme per supportare livelli maggiori di personalizzazione e creatività degli utenti di TikTok sulla piattaforma, al fine di sostenere nuove e lungimiranti opportunità di coinvolgimento dei fan con gli artisti e la musica”. Restano alcune restrizioni, invece, per i brand e i profili commerciali.

TikTok e i widget su iOS 14

Video di tendenza in home page: l’app cinese si aggiorna e introduce il supporto per i widget nella schermata principale di iOS 14, nuovo sistema operativo rilasciato lo scorso settembre. Pensati per promuovere video, audio e hashtag top trend, basta un tap su di essi per essere reindirizzati alla pagina dei contenuti più in voga del momento su TikTok. L’utente può scegliere fra tre diverse tipologie di widget, per scoprire il numero di visualizzazioni di un video, vederne l'anteprima o altro, senza aprire l’applicazione.

Video rimosso su TikTok? Ora l’app ti spiega perché

Capita di realizzare e condividere un contenuto e poi, senza preavviso, vederlo sparire dalla piattaforma perché violava delle non meglio precisate linee guida aziendali. Ora l’app cinese cambia approccio e punta sulla trasparenza, fornendo una motivazione più precisa circa le cause che portano alla rimozione di uno specifico contenuto considerato non idoneo dal team di TikTok, così da permettere ai tiktokers di rimediare. Per gli utenti rimane la possibilità di fare ricorso ma, si legge sulla pagina ufficiale dell’applicazione, da quando questa funzione è entrata in sperimentazione alcuni mesi fa, gli appelli sono diminuiti del 14 per cento.