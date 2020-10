Instagram, dirette fino a 4 ore e possibilità di salvare i video

Instagram spinge l'acceleratore sui video in diretta - uno strumento molto gettonato in tempi di lockdown - e va incontro ai nuovi modi in cui le persone stanno usando la piattaforma quando sono costrette a passare molto tempo in casa. Il social inizialmente lanciato per condividere le foto, oggi appartenente all’ecosistema Facebook , ha annunciato un'estensione dei live, che potranno durare fino a 4 ore e non più solo 60 minuti.

Dirette fino a 4 ore su Instagram



approfondimento

La novità, introdotta su scala globale, consentirà agli utenti di usare le dirette di Instagram per tenere eventi online, ad esempio un concerto e una videoconferenza, ma anche per esibirsi, ad esempio per tutte quelle band i cui concerti sono stati fermati dalla pandemia e che così potranno farsi conoscere da un pubblico più vasto. Le dirette saranno conservate per un mese in un archivio apposito. Ciascun utente potrà quindi rivedere i suoi video per 30 giorni, e decidere di scaricarli o pubblicarli altrove, prima che siano cancellati. I video in diretta, infine, saranno fruibili sulla Igtv, la tv di Instagram, in una sezione dedicata chiamata "Live Now".

Anche i Reels durano di più

Poco più di un mese fa Instagram ha aggiornato anche la sua funzione Reels, i video brevi divertenti (sulla scia di TikTok) introdotti a inizio agosto. Oggi è possibile creare contenti della durata di 30 secondi (contro i 15 iniziali) e tagliare ed eliminare qualsiasi clip con un editing più semplice. Inoltre, il timer – il conto alla rovescia prima della registrazione – è stato esteso fino a 10 secondi. “Continuiamo a migliorare Reels ogni giorno, anche prendendo spunto dal feedback della community, e questi miglioramenti renderanno più semplice la creazione di reel - è il commento che si legge sulla nota di Instagram -. Siamo ancora agli inizi, ma stiamo già notando molti contenuti divertenti e creativi".