Instagram ha introdotto lo shopping su IGTV per il suo compleanno

Fare acquisti direttamente in app

approfondimento

Instagram compie dieci anni: le novità che hanno cambiato il social

Con l'introduzione dello shopping e degli spot su Instagram Tv, il social consentirà di trasmettere video fino a un massimo di un'ora. In questo modo, spiega Justin Osofsky, chief operating officer di Instagram, “semplifichiamo l'acquisto, rendendolo disponibile direttamente dai video. Allo stesso modo, aiutiamo chi vende a condividere la propria storia, a raggiungere i clienti più facilmente e a far crescere la propria attività". Non è la prima mossa che la società di proprietà di Mark Zuckerberg (mette in campo per far crescere l'e-Commerce. A giugno scorso, il social ha allentato le regole che per ora consentono solo ad alcuni marchi e attività approvati di usare il 'tag' Shopping nei post per vendere prodotti. Dal 9 luglio sono poi entrati in vigore i nuovi requisiti che estendono l'accesso allo strumento Shopping a diverse tipologie di aziende, "compresi i creator che desiderano mettersi in contatto con gli acquirenti e vendere i propri prodotti su Instagram”.

Nuova fonte di guadagno

Da martedì 6 ottobre, quindi, gli utenti di Instagram possono visualizzare i prodotti e fare acquisti su IGTV, Instagram Live e Stories. La transizione si può concludere o sul sito ufficiale del venditore o direttamente tramite il checkout in-app. Come spiega TechCrunch, l'aspettativa della piattaforma controllata da Facebook è che molti acquirenti scelgano di pagare i loro articoli senza lasciare l'applicazione, per comodità. Questo consentirebbe a Instagram di raccogliere le tasse di vendita sulle transazioni e aumentare i proventi.