Instagram, la funzione Reels si aggiorna: ecco le principali novità

Cosa sono gli Instagram Reels

Instagram Reels, il tutorial per iniziare a creare brevi video

Ufficializzata il 5 agosto, Instagram Reels è una nuova modalità del social che permette di creare video brevi e divertenti (adesso) della durata massima di 30 secondi (contro i 15 iniziali), un dettaglio che non può che far pensare a TikTok. La new entry sembra infatti “una sfida” al monopolio che il social network cinese detiene su questo tipo di contenuto, in un’estate che per l’azienda si è dimostrata rovente tra il ban di Trump e le trattative in corso per cedere il suo ramo americano. Nei mesi scorsi Instagram Reels era entrata in fase di test in Brasile, Francia e Germania, poi è partito il roll out.