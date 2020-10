Instagram cambia le proprie regole sulle immagini di nudo artistico

La decisione è arrivata in seguito alle polemiche riguardati la rimozione delle foto che la modella di colore per taglie forti Nyome Nicholas-Williams aveva pubblicato sul suo account @curvynyome

Per permettere a tutte le persone di mostrare con orgoglio il loro corpo, Instagram ha modificato le proprie regole sulle immagini di nudo artistico. La decisione è arrivata in seguito alle polemiche riguardati la rimozione delle foto che la modella di colore per taglie forti Nyome Nicholas-Williams aveva pubblicato sul suo account @curvynyome. Questi scatti ritraevano la donna in topless mentre si copriva il seno con le braccia. Fino a qualche giorno fa la pubblicazione di immagini di questo tipo era proibita dal regolamento, ma ora la situazione è cambiata. Nyome Nicholas-Williams e i suoi fan hanno aiutato Instagram a capire che è importante consentire alle persone con un corpo non conforme agli stereotipi di bellezza di mostrarsi orgogliose delle proprie fattezze. Restano vietate, invece, le foto raffiguranti dei seni schiacciati, in quanto tipicamente associate alla pornografia.