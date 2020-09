11/13

“I soli commenti negativi che ho ricevuto su questo progetto venivano da uomini. Mi hanno detto che Instagram non è il luogo adatto per mostrare seni o capezzoli. Trovo che sia ipocrita. Purtroppo ho l’impressione che la lotta per la parità di genere sia ancora percepita come centrale solo dalle donne, mentre dovrebbe esserla altrettanto per gli uomini", conclude la fotografa. "Il ‘femminismo’ dovrebbe essere una presa di posizione, non un insulto”