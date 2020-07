Snapchat, in fase di test una funzione simile a TikTok

Snapchat potrebbe prepararsi a sfidare TikTok. La società ha confermato a TechCruch che sta testando una nuova funzione che consente agli utenti di spostarsi attraverso i contenuti pubblici di Snapchat scrollando la schermata dall’alto verso il basso, un gesto reso popolare da TikTok, tramite il quale è possibile avanzare tra i video.

Il test si concentra sui contenuti postati pubblicamente su Snapchat Discover, non sulle storie private degli utenti. Stando a quanto riporta la fonte, Snapchat sarebbe anche al lavoro per la futura integrazione di un movimento di scorrimento orizzontale (verso sinistra o verso destra), che consentirà agli utenti di uscire dalle Storie.

Novità confermata da un portavoce di Snapchat

"Cerchiamo sempre nuovi modi per portare contenuti coinvolgenti nella nostra comunità Snapchat per dispositivi mobili", ha confermato un portavoce di Snapchat a TechCrunch.

La funzione è stata svelata in anteprima su Twitter dal social media consultant Matt Navarra, che ha condiviso una foto postata da un utente che mostra il pop-up nell'app che spiega come navigare tra i contenuti con i nuovi gesti di scorrimento. Per ora Snapchat non ha fornito ulteriori dettagli in merito. L’azienda si è limitata a confermare che la novità è attualmente visibile sono a una cerchia ristretta di utenti.

Facebook chiude Lasso, il rivale di TikTok

Tra le ultime novità che riguardano i social network più popolari del momento, Facebook ha recentemente chiuso Lasso, la piattaforma lanciata nel 2018 per cercare di contrastare l’ascesa di TikTok. La sua “avventura” è durata meno di due anni ed è stata riservata solo ad alcuni Paesi del mondo. Come riporta Tech Crunch, a febbraio il social era disponibile solo in Colombia, Messico, Stati Uniti, Argentina, Cile, Perù, Panama, Costa Rica, El Salvador, Ecuador e Uruguay.

Con un’interfaccia particolarmente giovanile, Lasso, proprio come il rivale TikTok, era basato sulla condivisione di brevi video musicali della durata massima di 15 secondi, seppur sprovvisto di effetti di Realtà Aumentata o filtri, molto amati dai TikToker.