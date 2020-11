Twitter, in arrivo un nuovo sistema per verificare gli account

Ci sono importanti novità in arrivo su Twitter. Il social network ha intenzione di introdurre un nuovo sistema per verificare gli account, ovvero per rilasciare la spunta blu ai profili di personaggi noti e di pubblico interesse.

“Abbiamo in programma di rilanciare la verifica, incluso un nuovo processo di richiesta pubblica, all'inizio del 2021. Ma prima dobbiamo aggiornare la nostra politica di verifica con il tuo aiuto”, annuncia Twitter in post pubblicato sul suo blog ufficiale, in cui invita gli utenti a rispondere a un breve sondaggio dedicato. “La richiesta di feedback da parte del pubblico è diventata una parte importante del nostro processo di sviluppo delle politiche perché vogliamo garantire che, in quanto servizio aperto, le nostre regole riflettano le voci delle persone che utilizzano Twitter”, precisa l'azienda.