Usa 2020, Trump su Twitter: "Stiamo andando bene in tutto il Paese"

"Stiamo andando bene in tutto il Paese, grazie!". Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre si attende la chiusura dei seggi in diversi Stati americani. Il tycoon seguirà i risultati delle elezioni americane (DIRETTA - SPECIALE) nella East Wing alla Casa Bianca insieme ai "principali collaboratori e membri della famiglia", come ha riferito la direttrice della comunicazione Alyssa Farah, intervistata da FoxNews. "È di ottimo umore", ha aggiunto, sottolineando che "nessun voto viene dato per scontato" (VERSO AFFLUENZA RECORD).