Elezioni Usa: come Twitter e Facebook combattono la disinformazione

I due social continuano ad applicare le misure anti-disinformazione anche in questa fase decisiva delle elezioni presidenziali statunitensi. Nelle scorse ore, hanno segnalato un post in cui Donald Trump ha accusato i democratici di brogli

Mentre è in corso lo scrutinio dei voti per la Casa Bianca, i social network più popolari del momento, che nei mesi che hanno preceduto l’Election Day negli Stati Uniti, hanno giocato un ruolo fondamentale agendo da palcoscenico per i candidati e da “fact checker” delle loro dichiarazioni, continuano a combattere la disinformazione online e a proteggere da quest’ultima anche questa fase decisiva delle elezioni presidenziali statunitensi.

Twitter e Facebook segnalano un post di Trump

Tra le ultime mosse, nelle scorse ore, Twitter e Facebook hanno segnalato un post in cui il Presidente in carica, Donald Trump, ha accusato i democratici di brogli elettorali.

“Andiamo alla grande, ma stanno cercando di rubare le elezioni. Non glielo lasceremo mai fare. I voti non possono essere espressi dopo la chiusura dei seggi!”, ha scritto Trump.

Veloce e dura la risposta di Twitter, che ha oscurato il post pochi minuti dopo la sua pubblicazione.

Al suo posto è comparso il seguente avviso: “Il contenuto condiviso in questo Tweet, tutto o in parte, è controverso e potrebbe essere fuorviante in merito alla modalità di partecipazione alle elezioni o ad altri strumenti di coinvolgimento della cittadinanza”. Twitter ha anche ristretto la possibilità di retwittare il Tweet: al momento è possibile farlo solo commentando il post, che può essere comunque letto cliccando su “visualizza”.

Poco dopo è arrivata anche la “segnalazione” di Facebook, seppur con toni meno duri rispetto a Twitter.

"Il risultato finale delle elezioni potrebbe essere diverso dal voto iniziale in quanto lo scrutinio durerà per giorni o settimane dopo la chiusura dei seggi”. È questa l’etichetta che il popolare social di Mark Zuckerberg ha deciso di applicare al post di Trump.

Come riporta Reuters, Twitter ha anche segnalato un ulteriore post in cui Trump, annunciando che avrebbe rilasciato una dichiarazione, ha aggiunto: “Una grande Vittoria”. Un portavoce di Twitter ha commentato: “Per ora non è chiaro cosa giustifichi l'espressione "grande vittoria”.