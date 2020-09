Twitter, novità in arrivo: in fase di test i messaggi vocali privati

La nuova funzione, come riporta The Verge, sarà testata inizialmente in Brasile. L’utente potrà ascoltare la nota audio premendo un singolo pulsante, che consentirà anche di mettere in pausa la riproduzione

Dopo aver lanciato i tweet audio per iOS, Twitter avrebbe intenzione di ampliare ulteriormente gli strumenti offerti agli utenti, con una nuova funzione che consentirà di registrare e inviare messaggi vocali tramite messaggi diretti. La novità, come riporta The Verge, sarà testata inizialmente in Brasile. “Sappiamo che le persone vogliono più opzioni per esprimersi nelle conversazioni sulla piattaforma, sia pubblicamente che privatamente”, ha commentato Alex Ackerman-Greenberg, Product Manager per i messaggi diretti su Twitter, svelando in anteprima alla fonte i piani del gruppo.

La novità nel dettaglio

L’interfaccia della nuova funzione sarà essenziale e semplice. Alla ricezione di un messaggio vocale, l’utente potrà ascoltare la nota audio premendo un singolo pulsante, tramite il quale potrà anche mettere in pausa la riproduzione. L’avatar del mittente lampeggerà mentre sarà in riproduzione il suo messaggio vocale. Gli utenti avranno anche a disposizione un'opzione dedicata che consentirà di segnalare il messaggio nel caso in cui il mittente abbia utilizzato in modo improprio la nuova funzione.

“Il team ha progettato un'esperienza di registrazione per semplificare l'invio di questi messaggi in modo di riuscire a rendere la comunicazione tra gli utenti il più naturale possibile”, ha aggiunto Ackerman-Greenberg.