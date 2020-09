Twitter spiegherà i trending topics, gli argomenti di tendenza

Twitter fornirà didascalie aggiuntive e brevi descrizioni nella sezione dei trending topics, degli argomenti di tendenza, per aiutare le persone a capire come mai sono diventati così popolari. La società ha annunciato la notizia con un articolo sul proprio blog, dove riferisce che avrebbe immediatamente iniziato a mettere in pratica la novità, sia sull’applicazione per iOS che per Android e gli effetti si inizieranno a vedere già dopo pochi giorni.