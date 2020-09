Twitter festeggia i 10 anni di successi di #KpopTwitter

Per celebrare l’occasione, il social si è unito a K-pop radar per pubblicare i dati relativi al genere musicale in 20 mercati. Inoltre, ha organizzato “Decade of #KpopTwitter”, un esclusivo party globale in diretta su #TwitterBlueroom

Capita sempre più spesso di notare nelle tendenze di Twitter gruppi come i BTS, le Blackpink e gli EXO. Si tratta dei principali esponenti del K-pop , un genere musicale nato in Corea del Sud che nel corso degli ultimi anni è diventato piuttosto popolare anche in occidente. I fattori dietro a questa crescita sono molteplici, ma di sicuro anche il passaparola sui social ha dato un contributo importante. In particolare, negli ultimi 10 anni il fenomeno K-pop e Twitter sono cresciuti di pari passo e oggi #KpopTwitter è una delle più grandi conversazioni globali sulla piattaforma. Solo negli ultimi 12 mesi sono stati pubblicati ben 6,1 miliardi di Tweet sull’argomento in tutto il mondo. Inoltre, su Twitter è possibile seguire oltre 300 argomenti legati al K-Pop e chiunque può prendere facilmente parte alla conversazione globale sui propri artisti preferiti.

La community globale del K-pop

“Tutto ciò che possiamo dire è grazie, perché è stato un piacere osservare e partecipare alla crescita del K-pop negli ultimi dieci anni”, afferma YeonJeong Kim, Head of Global K-pop Partnerships di Twitter. “Quando gli artisti K-pop vogliono raggiungere un’audience globale, si ritrovano su Twitter per connettersi con i loro fan appassionati che vogliono essere i primi a vedere e parlare di ciò che sta accadendo. Gli stessi fan, molti dei quali sono giovani provenienti da tutto il mondo, si ritrovano su Twitter per prendere parte alle conversazioni contenenti l’hashtag #KpopTwitter per sentirsi connessi alla community globale”, aggiunge.

I 10 anni di #KpopTwitter

Twitter ha scelto di festeggiare i 10 anni di successi di #KpopTwitter unendosi a K-pop radar per pubblicare i dati relativi al genere musicale in 20 mercati. Inoltre, ha organizzato “Decade of #KpopTwitter”, un esclusivo party globale in diretta su #TwitterBlueroom che riunirà alcuni mostri sacri del K-pop (Sunmi, Wonder Girls), delle top star globali (Kihyun and Hyungwon, MONSTA X) e delle star emergenti (Bang Chan, Stray Kids) in un formato simil talk-show in cui parleranno degli ultimi 10 anni di K-pop su Twitter. Chi desidera inviare le proprie domande può farlo utilizzando l’hashtag #AskKpopTwitter. È anche possibile unirsi alla diretta, iniziata alle 5:00 del mattino di oggi (martedì 22 settembre), sui profili @TwitterLive e @TwitterKorea.

La popolarità dei BTS

I dati diffusi da Twitter e K-pop radar indicano che #KpopTwitter è una community globale, poiché i primi 20 mercati in cui sono stati pubblicati più Tweet sul tema coprono ogni area geografica del mondo. Mentre i BTS sono gli artisti più menzionati in tutto il mondo, eccezion fatta per la Thailandia (dove spopolano i GOT7), il resto della top 10 varia da un mercato all’altro. Ciò indica che il fandom del K-pop è molto più vario di quel che si potrebbe pensare.