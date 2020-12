Spotify: al via, in fase di test, una variante delle Stories

Si tratta di un periodo di prova che, per ora negli Stati Uniti, il colosso dello streaming musicale sta portando avanti, per capire se possa piacere agli utenti. La modalità è molto in voga su piattaforme come Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, Twitter e anche LinkedIn, ma prima di capire se approderà anche su Spotify occorrerà del tempo

Sono ormai popolarissime su Instagram, sono arrivate su Facebook e di recente, con il nome di “Fleet”, anche su Twitter. Si tratta delle stories, brevi video della durata di pochi secondi o semplicemente fotografie che restano attive sul proprio profilo social per 24 ore, per poi scomparire. Da qualche giorno, come riportato anche dal portale “Engadget”, a testare la possibilità di introdurre le stories ci ha pensato pure Spotify, colosso della musica in streaming, che ha confermato come sia stato avviato, in fase di test, negli Stati Uniti e solo per alcuni cantanti in particolare, la funzionalità. La società ha però spiegato anche che non si sa quando effettivamente le stories saranno estese al resto del mondo nella versione stabile e nemmeno se saranno davvero usufruibili dagli utenti. Tutto, probabilmente, dipenderà dai feedback che Spotify riceverà nel corso di questa fase di prova.