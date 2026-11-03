La nuova serie di telefoni dovrebbe essere presentata nei primi mesi del 2027, ma nel frattempo si rincorrono le indiscrezioni, in particolare sul Galaxy S27 Ultra e sulle novità che riguardano la funzione Privacy Display ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si rincorrono indiscrezioni e anticipazioni sulla serie di smartphone Galaxy S27, che Samsung dovrebbe presentare nei primi mesi del 2027, forse addirittura a gennaio. Secondo i siti specializzati, la multinazionale coreana concentrerà i suoi sforzi e le novità soprattutto sui modelli Galaxy S27 Pro e Galaxy S27 Ultra.

Il Privacy Display Secondo il sito da Sammobile, una delle principali fonti di indiscrezioni sul mondo Samsung, una versione implementata e migliorata della funzione Privacy Display - introdotta con il Galaxy S26 Ultra - sarà disponibile sul Galaxy S27 Pro e sul Galaxy S27 Ultra. Per Tuttoandroid, probabilmente Samsung è intervenuta “su quelli che sono stati definiti i punti deboli della tecnologia, ossia la luminosità non troppo elevata e i colori meno brillanti”, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Dovrebbero invece continuare a rimanerne sprovvisti il Galaxy S27 e ilGalaxy S27+, sui quali non dovrebbe arrivare nemmeno la versione “base” del Privacy Display. Chip e batteria Sempre secondo Tuttoandroid, per quanto riguarda il chip della nuova serie Galaxy S27 l’azienda coreana potrebbe optare per Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 o Exynos 2700. Mentre si attendono miglioramenti sulla batteria, specialmente per il Galaxy S27 Ultra che potrebbe usufruire di una da 5700 mAh. Approfondimento Samsung presenta i nuovi tablet: arrivano i Samsung Galaxy Tab S12

I rumors sul design del Galaxy S27 Ultra Diversi siti specializzati, come HDblog e tecnoandroid, hanno poi pubblicato nuove indiscrezioni sul design del Galaxy S27 Ultra, basate su un dummy fisico costruito da Android Headlines sulla base dei file CAD che sono circolati fra le varie anticipazioni. La modifica più evidente sembra essere quella alla zona delle fotocamere, che vengono spostate più in alto probabilmente per consentire un uso migliore di accessori come caricabatterie e power bank magnetici. Non si sa ancora invece se lo smartphone continuerà ad aver bisogno di cover dedicate per usare questo tipo di accessori oppure se avrà magneti Qi2 integrati direttamente nella scocca. Indiscrezioni citate da HDblog parlano anche di una possibile eliminazione del teleobiettivo 3x, sempre nell’ottica di favorire l’utilizzo degli accessori magnetici. Nel dummy è possibile vedere anche uno slot per la S Pen sul bordo inferiore, che lascerebbe intuire il mantenimento del pennino integrato. E anche sulle dimensioni dello smartphone circolano indiscrezioni non confermate, che confermerebbero misure quasi uguali a quelle del suo predecessore: Galaxy S27 Ultra misurerebbe circa 163,76 x 78,25 x 7,97 mm, contro i 163,6 x 78,1 x 7,9 mm di Galaxy S26 Ultra. Vedi anche Galaxy Z Fold8, la prova del nuovo pieghevole Samsung