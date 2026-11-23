Avevamo già definito Logitech MX Master 4 uno dei mouse più evoluti e versatili nel panorama della produttività moderna. Dopo averlo utilizzato ancora più a lungo e aver provato la nuova Creator Edition, possiamo spingerci oltre: secondo noi è il miglior mouse da lavoro oggi in commercio, o perlomeno il più sofisticato, completo e personalizzabile. Non è un prodotto destinato a tutti, anche per dimensioni, impostazione ergonomica e ricchezza di funzioni; tuttavia per chi trascorre molte ore davanti al computer è difficile trovare un’alternativa altrettanto convincente. Lo specifichiamo subito: la Creator Edition e la Developer Edition non introducono cambiamenti hardware o software rispetto al modello standard. Sono due edizioni speciali, le prime nella storia ultraventennale della famiglia MX, create per celebrare due delle comunità che utilizzano maggiormente questo mouse: da una parte designer, fotografi, montatori e professionisti dell’immagine; dall’altra programmatori e sviluppatori. Cambiano colori, finiture e dettagli grafici, mentre restano intatte ergonomia, precisione e possibilità di personalizzazione. Più che due nuovi prodotti, sono quindi due interpretazioni dello stesso eccellente strumento di lavoro.

È la versione che abbiamo provato e anche quella che, dal vivo, riesce a nostro avviso probabilmente a distinguersi maggiormente dal modello tradizionale. Logitech MX Master 4 Creator Edition adotta una combinazione di bianco, nero e grigio, attraversata da piccoli elementi rossi che mettono in evidenza alcuni dei principali punti di interazione. Il pulsante Actions Ring, per esempio, diventa immediatamente riconoscibile, mentre la zona aptica destinata al pollice viene sottolineata da una finitura a contrasto. La scocca è disseminata di riferimenti agli strumenti utilizzati ogni giorno da grafici, video editor e fotografi. Ci sono i keyframe dei programmi di montaggio e animazione, il cursore impiegato nella grafica vettoriale, le linee magnetiche che nei software aiutano ad allineare immagini e testi e una serie di segni ispirati alla calibrazione del colore e del bilanciamento del bianco. Anche le linee che separano i diversi elementi del mouse richiamano idealmente una timeline di montaggio. Sono dettagli discreti, che si scoprono poco alla volta e che evitano l’effetto eccessivamente decorativo di molte edizioni speciali. Nell’uso quotidiano il mouse rimane elegante e professionale, ma acquista una personalità più marcata.

Developer Edition, tra codice, circuiti e “Hello, World”

La Developer Edition segue la stessa filosofia, applicandola al mondo della programmazione. La colorazione gioca principalmente sul contrasto tra bianco e nero, un riferimento alle modalità chiara e scura dei terminali e degli ambienti di sviluppo, con piccoli accenti verdi che richiamano la validazione e l’esecuzione corretta del codice. Sulla scocca compaiono il doppio slash utilizzato per inserire commenti in linguaggi come JavaScript, C++ e altri ambienti di programmazione, il simbolo Play associato all’avvio di un programma o di una simulazione e una reinterpretazione di “Hello, World”, la frase con cui tradizionalmente ci si avvicina a un nuovo linguaggio. Le linee grafiche richiamano invece circuiti stampati, lavorazioni CNC e stratificazioni della stampa 3D. Anche nella parte inferiore sono presenti citazioni e ricorrenze comprensibili soprattutto agli addetti ai lavori, dal Giorno dei programmatori all’anniversario del kernel Linux, fino al World Backup Day. Il risultato è meno immediato rispetto alla Creator Edition, ma forse ancora più ricco di riferimenti per il pubblico a cui è rivolto. È una sorta di messaggio in codice inciso sul mouse.

Perché MX Master 4 rimane il riferimento nel mondo dei mouse

Al di là della veste grafica, le due Special Edition proposte da Logitech mantengono tutte le caratteristiche del modello uscito lo scorso anno. L’ergonomia asimmetrica, pensata per l’utilizzo con la mano destra, sostiene bene palmo e polso ed è particolarmente adatta alle sessioni di lavoro prolungate. Dimensioni e profilo rialzato richiedono un breve periodo di adattamento, soprattutto per chi proviene da mouse più piccoli, ma dopo poco tempo l’impugnatura diventa naturale. Rimane purtroppo l’assenza di una versione dedicata ai mancini, uno dei pochi veri limiti della famiglia MX. Il sensore Darkfield arriva fino a 8.000 DPI e garantisce un tracciamento preciso e regolare su quasi ogni superficie, vetro compreso. La rotella elettromagnetica MagSpeed può scorrere fino a 1.000 righe al secondo e lavora sia in modalità libera sia con avanzamento più controllato. A questa si aggiunge la rotella laterale, particolarmente utile per muoversi lungo timeline, grandi fogli di calcolo, tracce audio e progetti grafici.

Una delle innovazioni più interessanti rimane il feedback aptico personalizzabile nella zona del pollice. Attraverso Logi Options+ è possibile regolarne l’intensità e associarlo a diverse azioni, ottenendo una risposta tattile immediata durante l’utilizzo. L’Actions Ring permette invece di richiamare rapidamente scorciatoie, comandi, macro e strumenti legati anche all’intelligenza artificiale. Le funzioni possono cambiare a seconda dell’applicazione aperta, rendendo il mouse particolarmente efficace con programmi come Adobe Photoshop, Premiere Pro, Excel e gli ambienti di sviluppo. MX Master 4 può essere associato a un massimo di tre dispositivi (Mac, pc, tablet) e si collega attraverso Bluetooth oppure con il ricevitore Logi Bolt USB-C. Con Easy-Switch si passa rapidamente da un computer all’altro, mentre Logi Flow permette di spostare testo, immagini e file tra sistemi diversi come se facessero parte di un unico ambiente di lavoro. L’autonomia dichiarata raggiunge circa 70 giorni e la ricarica rapida tramite USB-C consente di recuperare in pochi minuti energia sufficiente per affrontare una giornata di utilizzo. Il prezzo di Creator Edition e Developer Edition è di 130 euro: non si tratta di un mouse economico, ma dopo averlo usato per oltre un anno (nella versione “normale”) non abbiamo problemi a dire che si tratta del mouse da lavoro più sofisticato e migliore in commercio.