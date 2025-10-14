Logitech MX Master 4, il mouse innovativo ed ergonomico

Esteticamente riconoscibile ma più raffinato, il Logitech MX Master 4 conserva l’ergonomia asimmetrica che negli anni ha definito il successo della serie, ma introduce una serie di accorgimenti che rendono l’esperienza d’uso ancora più comoda e naturale. Il corpo, leggermente più compatto e bilanciato, offre una presa salda grazie alla finitura opaca e ai materiali soft-touch che restituiscono una sensazione di solidità e qualità premium. Il poggiapollice è stato completamente riprogettato: ora integra un pulsante cliccabile che amplia le opzioni di controllo senza compromettere la naturalezza dell’impugnatura. Accanto ai due classici tasti laterali fa la sua comparsa un terzo pulsante aggiuntivo, utile per funzioni avanzate e scorciatoie personalizzabili tramite software. A spiccare è anche la rotella secondaria laterale, posizionata sopra l’area del pollice: uno strumento estremamente comodo per lo scorrimento orizzontale o la gestione di timeline e tracce nei software di editing video, foto o audio. La rotazione è fluida ma precisa, con un feedback che trasmette immediatamente la sensazione di controllo totale - un dettaglio che, come sempre nella serie MX, fa la differenza nella produttività quotidiana. Anche i dettagli estetici sono stati curati con attenzione: il LED di stato, ora spostato sotto la rotella principale, contribuisce a un look più essenziale e moderno, mentre la curvatura posteriore del corpo e la texture microincisa migliorano ulteriormente comfort e stabilità. Un design che non rivoluziona, ma perfeziona: fedele alla tradizione MX, e al tempo stesso più elegante, preciso e funzionale che mai.