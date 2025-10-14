Logitech MX Master 4, il mouse innovativo ed ergonomico

Introduzione
Il nuovo Logitech MX Master 4 rappresenta l’evoluzione più matura di una serie ormai iconica per produttività, comfort e affidabilità. Un dispositivo che non si limita a perfezionare quanto già fatto di buono nei modelli precedenti, ma introduce soluzioni intelligenti pensate per chi vive davanti a uno schermo e pretende il massimo in termini di precisione, ergonomia e personalizzazione.
Quello che devi sapere
Il mouse dei record
Dopo anni di dominio nella fascia premium, Logitech rinnova la sua punta di diamante con un aggiornamento che non si limita a un semplice restyling, ma introduce innovazioni concrete per rendere l’esperienza d’uso ancora più completa. Il nuovo MX Master 4 porta con sé un inedito feedback aptico, capace di restituire una sensazione tattile più naturale durante lo scorrimento o l’attivazione dei comandi, e un nuovo pulsante laterale che amplia le possibilità di personalizzazione. A questi si aggiungono una migliore autonomia - fino a 70 giorni con una sola ricarica - e la ricarica rapida tramite USB-C, ormai standard anche per gli accessori professionali. Pensato per professionisti, creativi, sviluppatori e utenti multitasking, il MX Master 4 si adatta perfettamente a qualsiasi ecosistema: è compatibile con Windows, macOS e Linux, supporta la doppia connessione Bluetooth 5.2 o dongle Logi Bolt e consente di gestire fino a tre dispositivi contemporaneamente. Un compagno di lavoro affidabile e versatile, progettato per integrarsi in modo fluido con ogni flusso operativo moderno.
Design e costruzione
Esteticamente riconoscibile ma più raffinato, il Logitech MX Master 4 conserva l’ergonomia asimmetrica che negli anni ha definito il successo della serie, ma introduce una serie di accorgimenti che rendono l’esperienza d’uso ancora più comoda e naturale. Il corpo, leggermente più compatto e bilanciato, offre una presa salda grazie alla finitura opaca e ai materiali soft-touch che restituiscono una sensazione di solidità e qualità premium. Il poggiapollice è stato completamente riprogettato: ora integra un pulsante cliccabile che amplia le opzioni di controllo senza compromettere la naturalezza dell’impugnatura. Accanto ai due classici tasti laterali fa la sua comparsa un terzo pulsante aggiuntivo, utile per funzioni avanzate e scorciatoie personalizzabili tramite software. A spiccare è anche la rotella secondaria laterale, posizionata sopra l’area del pollice: uno strumento estremamente comodo per lo scorrimento orizzontale o la gestione di timeline e tracce nei software di editing video, foto o audio. La rotazione è fluida ma precisa, con un feedback che trasmette immediatamente la sensazione di controllo totale - un dettaglio che, come sempre nella serie MX, fa la differenza nella produttività quotidiana. Anche i dettagli estetici sono stati curati con attenzione: il LED di stato, ora spostato sotto la rotella principale, contribuisce a un look più essenziale e moderno, mentre la curvatura posteriore del corpo e la texture microincisa migliorano ulteriormente comfort e stabilità. Un design che non rivoluziona, ma perfeziona: fedele alla tradizione MX, e al tempo stesso più elegante, preciso e funzionale che mai.
Prestazioni e sensore
Il sensore Darkfield di ultima generazione resta uno dei punti di forza assoluti del Logitech MX Master 4. Capace di raggiungere fino a 8.000 DPI, offre una precisione di tracciamento impeccabile su qualsiasi superficie - compreso il vetro, tradizionalmente ostico per la maggior parte dei mouse ottici. Questo lo rende ideale sia per chi lavora in ambienti d’ufficio, sia per chi si sposta spesso e utilizza il portatile in contesti meno convenzionali. Durante i test pratici, il tracciamento si è rivelato fluido, stabile e silenzioso, con un input lag quasi impercettibile anche tramite connessione Bluetooth. Ogni movimento viene tradotto sullo schermo con una naturalezza sorprendente, sia nella gestione di documenti e finestre sia nelle attività più sensibili come il fotoritocco o l’editing video. Grande attenzione è stata posta anche al sistema di scorrimento: la rotella MagSpeed mantiene la doppia modalità - passo-passo per la massima precisione o libera per lo scroll ultrarapido —-ma ora integra un feedback aptico più morbido e realistico, che restituisce la sensazione fisica del movimento e rende ogni interazione più controllata. In combinazione con la rotella laterale, il risultato è un’esperienza di navigazione completa e tridimensionale: si scorre in verticale e in orizzontale con estrema fluidità, spostandosi tra timeline, fogli di calcolo o tracce audio con una precisione da strumento professionale. Un set di prestazioni che conferma il MX Master 4 come uno dei mouse più evoluti e versatili nel panorama della produttività moderna.
Connettività e compatibilità
Si collega tramite Bluetooth 5.2 o tramite dongle Logi Bolt USB-C, garantendo una connessione stabile e reattiva in ogni contesto. Il pairing multiplo consente di associare fino a tre dispositivi contemporaneamente, rendendo semplice passare dal portatile al desktop o al tablet con un solo tocco. La funzione Easy-Switch permette di cambiare dispositivo in modo istantaneo, senza bisogno di riconfigurazioni o cavi aggiuntivi, mentre Logi Flow trasforma il MX Master 4 in un vero e proprio strumento di produttività avanzata: è possibile copiare file, testo e immagini da un computer all’altro come se si trattasse di un unico ambiente di lavoro continuo. Una connettività solida e versatile, pensata per chi utilizza più dispositivi e cerca un accessorio capace di seguirlo in ogni scenario, dal desk dell’ufficio al lavoro in mobilità.
Ergonomia e comfort
Logitech conferma la sua collaudata filosofia “palm grip”, una scelta che privilegia la stabilità e il comfort anche nelle sessioni di lavoro più lunghe. Il MX Master 4 si adatta perfettamente alla mano destra - purtroppo, come da tradizione della serie, non esiste ancora una versione per mancini - offrendo un’impugnatura piena e naturale che sostiene il palmo e il polso, riducendo lo sforzo durante l’uso prolungato. Il peso, accuratamente bilanciato, contribuisce alla sensazione di controllo e precisione, mentre il profilo alto e la curvatura posteriore guidano la mano in una posizione ergonomica che minimizza la tensione. La nuova texture del poggiapollice migliora la trazione senza risultare ruvida, garantendo stabilità anche nei movimenti rapidi o nei passaggi frequenti tra pulsanti e rotelle. Nel complesso, l’esperienza di utilizzo è quella di un mouse progettato per “sparire” sotto la mano: dopo pochi minuti, diventa un’estensione naturale dei movimenti, offrendo comfort, fluidità e controllo costante anche dopo molte ore di lavoro continuo.
Autonomia e alimentazione
Grazie all’ottimizzazione del sensore e al Bluetooth a basso consumo, l’autonomia dichiarata del Logitech MX Master 4 raggiunge fino a 70 giorni con una sola carica, un risultato eccellente per un dispositivo di questa categoria. La ricarica via USB-C è rapida ed efficiente: bastano pochi minuti collegato per ottenere energia sufficiente a coprire un’intera giornata di lavoro intenso. Assente, come da tradizione della serie, qualsiasi vano per batterie sostituibili: tutto è integrato, per garantire un design più solido e compatto. Un sistema di gestione dell’energia intelligente mette in standby automaticamente il mouse quando non viene utilizzato, contribuendo a prolungare ulteriormente la durata complessiva della batteria. Un piccolo LED posizionato sotto la rotella principale segnala lo stato di ricarica e l’autonomia residua, evitando spiacevoli sorprese: un dettaglio pratico, ma in pieno stile Logitech, che unisce funzionalità e pulizia estetica.
Software e personalizzazione
Il software Logi Options+ resta il vero cuore pulsante dell’esperienza MX e conferma quanto Logitech punti sull’integrazione tra hardware e controllo digitale. L’applicazione consente di assegnare scorciatoie, macro e gesti personalizzati a ogni pulsante o movimento, rendendo il mouse uno strumento su misura per le proprie abitudini di lavoro. Tra le novità più interessanti c’è la possibilità di regolare l’intensità del nuovo feedback aptico, adattandolo al proprio stile: più deciso per chi desidera una risposta tattile netta, o più morbido per chi preferisce un’esperienza fluida e silenziosa. Ogni pulsante può inoltre assumere funzioni diverse a seconda dell’applicazione in uso - un vantaggio enorme per chi lavora con software complessi come Photoshop, Premiere, AutoCAD o Excel, dove la produttività passa anche dalla velocità dei gesti. L’interfaccia di Logi Options+ è moderna e intuitiva, e sincronizza automaticamente le impostazioni tra più dispositivi, così da ritrovare sempre le proprie preferenze ovunque si lavori.
Verdetto e prezzo
Il Logitech MX Master 4 è un mouse che ridefinisce ancora una volta lo standard della produttività moderna. Più intuitivo, reattivo e confortevole del suo predecessore, rappresenta il culmine di anni di perfezionamento in una serie che è ormai sinonimo di affidabilità e precisione. Le novità introdotte - dal feedback aptico alla nuova ergonomia del poggiapollice, fino alla gestione avanzata via software - non stravolgono la formula vincente, ma la rendono ancora più raffinata e piacevole da usare ogni giorno. Non è un mouse pensato per il gaming competitivo, ma per chi lavora quotidianamente al PC - che si tratti di grafica, montaggio video, scrittura o programmazione - è una vera estensione della mano: fluido, solido e sempre pronto a seguire il ritmo dell’utente. Con un prezzo di lancio di circa 130€, il MX Master 4 si conferma un prodotto premium, ma il valore complessivo è in linea con ciò che offre: materiali eccellenti, autonomia da record e un livello di personalizzazione che pochi concorrenti possono eguagliare. Un investimento che si ripaga nel tempo, soprattutto per chi vive di produttività e pretende dal proprio mouse la stessa affidabilità che chiede a uno strumento di lavoro professionale.
Pro e Contro
PRO:
- Ergonomia eccezionale e design raffinato: il mouse si adatta perfettamente alla mano, con materiali premium e un comfort superiore anche dopo ore di utilizzo
- Tracciamento impeccabile su qualsiasi superficie, anche vetro, e risposta fluida senza lag
- Software completo e personalizzabile: Logi Options+ permette di configurare ogni pulsante e regolare il feedback aptico, adattando il mouse a ogni esigenza professionale
CONTRO:
- Assenza di una versione per mancini: un limite storico della serie MX che restringe la platea di utenti potenziali