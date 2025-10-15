Instagram come i film: arriva filtro su post adatti ad adolescenti

Il tema del rapporto tra giovani e social è sentito anche in Italia dove un disegno di legge bipartisan all’esame della VIII commissione del Senato (Innovazione tecnologica), mira a definire una stretta sul fenomeno dei cosiddetti baby-influencer. Stando alla proposta, riportata su Il Messaggero, l'attivazione di un account verrà consentita ai minori solo dopo il compimento dei 15 anni. Spetterà ai fornitori verificare l'età degli utenti mediante un mini-portafoglio nazionale che sarà disponibile entro il 30 giugno 2026. "È stato un percorso lungo che ha visto una lunga interlocuzione con la Commissione europea”, ha detto la proponente Lavinia Mennuni (FdI) secondo la quale “è urgente che si approvi questa legge” perché “ogni giorno che passa rischiamo di perdere dei giovani".

Per approfondire: Siti vietati ai minori, stretta dell'Agcom sulla verifica dell'età: le nuove regole