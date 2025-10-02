L'azione legale di Moige per proteggere i giovani dai social network

Obiettivo dell'inibitoria del Movimento Italiani Genitori APS e dello Studio legale Ambrosio & Commodo, è tutelare i minori dall’utilizzo eccessivo dei social, creare buona informazione sui rischi che derivano dall’abuso d'utilizzo e dar voce ai genitori che vedono i propri figli sempre più spesso diventare dipendenti da uno smartphone ascolta articolo

Il MOIGE e un primo gruppo di genitori insieme allo Studio legale Ambrosio & Commodo hanno comunicato la presentazione della prima ‘’class action’’ inibitoria sui social contro Meta (Facebook e Instagram) e TikTok , un'azione legale innovativa che punta a proteggere bambini e adolescenti da pratiche ritenute dannose e illegali da parte delle principali piattaforme social.

La presentazione dell'inibitoria L'avvocato Stefano Commodo, titolare dello studio legale torinese, Ambrosio & Commodo, ha illustrato insieme al suo team le basi giuridiche dell'iniziativa: "Frutto dell'impegno per due anni di intenso lavoro di un gruppo interdisciplinare composto – tra gli altri - da giuristi ingegneri informatici e neuropsichiatri, l'iniziativa ha portato al deposito di un ricorso fondato sui nuovi strumenti legislativi di tutela collettiva, consentendo ai genitori, parti lese, di coalizzarsi per affrontare il confronto con gruppi multinazionali''. All'evento di presentazione ha preso parte Antonio Affinita, direttore generale del MOIGE, associazione di promozione sociale che da oltre 25 anni è in prima fila nella tutela dei minori: "A nostro avviso, la protezione dei minori non solo non viene perseguita adeguatamente, ma addirittura danneggia i minori tramite algoritmi che creano disagio e dipendenza - ha dichiarato -. Questa azione legale, costituisce un passo urgente necessario". Durante l'incontro, sono stati illustrati i dettagli del ricorso depositato a luglio, presso il Tribunale di Milano con registro generale 29994/2025, con udienza fissata per il 12 febbraio 2026. L'azione si basa sull'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, lo strumento di tutela legale introdotto nel 2021 che consente a chiunque abbia interesse di agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione di condotte omissive o commissive poste in essere a danno di una pluralità di soggetti. Sono intervenuti a supporto dell'iniziativa Alfredo Caltabiano, presidente ANFN-associazione nazionale famiglie numerose, Claudia Di Pasquale, presidente AGE-associazione italiana genitori, e Roberto Gontero, membro del direttivo nazionale e presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Piemonte, che hanno espresso apprezzamento e interesse all'iniziativa. In collegamento video hanno partecipato Marta Cacciotti, psicoterapeuta e docente presso l'Università Guglielmo Marconi di Roma nonché componente dell'Osservatorio sulle dipendenze, e Stefano Faraoni, assistant professor in law presso l'Università di Birmingham, fornendo il supporto scientifico e accademico all'iniziativa.

Le richieste specifiche dell'inibitoria Il cuore dell'azione legale si articola in tre macro-aree di intervento. Rispettare l'obbligo di verifica dell'età e del divieto di accesso ai social per i minori di 14 anni. MOIGE e i genitori ricorrenti hanno documentato come le piattaforme Facebook e Instagram e TikTok consentono facilmente l'iscrizione illegale di minori, violando le normative nazionali e compromettendo la protezione che il legislatore ha voluto garantire ai più piccoli.

Eliminare i sistemi che creano dipendenza dalle piattaforme, in particolare la manipolazione algoritmica e lo scroll infinito dei contenuti. Questi meccanismi, definiti dalla letteratura scientifica come "tecnologia persuasiva" o "captologia", rappresentano un ramo della scienza che esplora l'intersezione tra informatica e persuasione, realizzando sistemi informatici progettati per modificare atteggiamenti e comportamenti senza apparente coercizione. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei Big Data per influenzare i processi decisionali in modo occulto configura una vera e propria manipolazione computazionale che agisce contro l'interesse degli utenti più piccoli.

Oblligo di corretta, chiara e diffusa informazione sui pericoli derivanti dall'abuso dei social. Anche le piattaforme digitali devono fornire informazioni chiare sui rischi collegati al loro uso.

Le basi scientifiche dell'iniziativa L'azione legale poggia su solide fondamenta scientifiche. Tonino Cantelmi, professore di cyberpsicologia, presso l’Università Europea di Roma nel parere pro-veritate allegato al ricorso, ricorda che "la corteccia prefrontale raggiunge la completa maturazione in età adulta intorno ai 25 anni" e che esiste un forte rischio di danni permanenti alla salute mentale dell'adolescente. Le sollecitazioni dell'eccesso di esposizione digitale possono provocare danni sia per l'eccesso che per il difetto di dopamina, impedendo la normale evoluzione che il cervello compie durante lo sviluppo adolescenziale. La letteratura scientifica documenta una correlazione diretta tra il tempo trascorso davanti agli schermi e una vasta gamma di problemi: disturbi alimentari, perdita del sonno, calo del rendimento scolastico, depressione, interpretazione errata delle emozioni, insoddisfazione per la propria immagine corporea, difficoltà nelle relazioni familiari e sociali, comportamenti impulsivi, ricerca di stimolazioni veloci e gratificanti, accettazione di sfide pericolose e, nei casi più gravi, atti autolesivi e ideazioni suicidarie. Particolare rilievo assume lo studio pubblicato il 18 giugno 2025 su JAMA Pediatrics - Association of Habitual Checking Behaviors on Social Media With Longitudinal Functional Brain Development di Maza et al -, che conferma le preoccupazioni sui danni cerebrali permanenti. A supporto dell'azione intervengono anche documenti istituzionali europei: la Commissione Europea con lo studio del maggio 2024 "Benessere e salute mentale a scuola" evidenzia come gli studenti di oggi riportano risultati peggiori in termini di salute mentale, influenzati dall'uso inadeguato dei social media.