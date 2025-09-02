ChatGpt, OpenAI introdutrrà il parental control

Il nuovo approccio di OpenAI

"In passato abbiamo definito un unico modello di comportamento ideale per tutti i nostri utenti. Con il diffondersi di ChatGPT, abbiamo iniziato ad aggiungere ulteriori protezioni. Oggi il nostro sistema rileva che l’utente ha meno di 18 anni" si legge sul blog della big tech. L'azienda prosegue quindi nello sviluppo e nell’implementazione di misure di sicurezza che rispondano alle esigenze specifiche degli adolescenti, con una maggiore protezione nei confronti di contenuti sensibili e comportamenti a rischio, dopo che a fine agosto alcuni genitori americani hanno accusato il chatbot di incoraggiare i figli al suicidio. "Stiamo valutando la possibilità di consentire agli adolescenti di designare un contatto di emergenza di fiducia, naturalmente sempre sotto la supervisione dei genitori" ha concluso.