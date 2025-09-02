Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

OpenAi introdurrà il parental control dopo i casi di suicidio negli USA

Tecnologia
©IPA/Fotogramma

La big tech americana cambierà presto policy per tutelare i minori che utilizzano ChatGPT: più misure di sicurezza e protezioni nei confronti di contenuti sensibili e comportamenti a rischio

ascolta articolo

Per proteggere gli adolescenti l'americana OpenAI ha fatto sapere martedì che presto introdurrà il parental control: "Nel prossimo mese, i genitori potranno collegare il proprio account a quello dei figli adolescenti" e "controllare

il modo in cui ChatGPT risponde ai figli adolescenti con le regole di comportamento del modello", ha affermato l'azienda.  

Il nuovo approccio di OpenAI

"In passato abbiamo definito un unico modello di comportamento ideale per tutti i nostri utenti. Con il diffondersi di ChatGPT, abbiamo iniziato ad aggiungere ulteriori protezioni. Oggi il nostro sistema rileva che l’utente ha meno di 18 anni" si legge sul blog della big tech. L'azienda prosegue quindi nello sviluppo e nell’implementazione di misure di sicurezza che rispondano alle esigenze specifiche degli adolescenti, con una maggiore protezione nei confronti di contenuti sensibili e comportamenti a rischio, dopo che a fine agosto alcuni genitori americani hanno accusato il chatbot di incoraggiare i figli al suicidio. "Stiamo valutando la possibilità di consentire agli adolescenti di designare un contatto di emergenza di fiducia, naturalmente sempre sotto la supervisione dei genitori" ha concluso.  

 

ChatGPT chatbot by OpenAI - artificial intelligence

Leggi anche

OpenAI lancia Gpt-5, le novità e cosa cambia su ChatGPT

Tecnologia: Ultime notizie

ChatGpt, OpenAI introdutrrà il parental control

Tecnologia

La big tech americana cambierà presto policy per tutelare i minori che utilizzano ChatGPT: più...

Torna AGFA, abbiamo provato la fotocamera Realimove MC3X

Daniele Semeraro

Oakley Meta HSTN, gli occhiali smart per chi ama muoversi

Lucrezia Goldin

Reuters: su social Meta chatbot di Taylor Swift e altri senza consenso

Tecnologia

Secondo l'agenzia di stampa gli avatar sono stati creati da utenti con uno strumento di Meta e...

WhatsApp testa una funzione per scovare le fake news con l’IA

Tecnologia

La società che controlla Facebook, Instagram e l’app di messaggistica starebbe lavorando ad una...

Tecnologia: I più letti