Scrolliamo il dolore del mondo e la nostra vita: ne siamo capaci?

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronterà temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. Oggi azzardiamo un ragionamento su cosa succede al nostro cervello quando sui social saltiamo tra un post sul fine settimana in Trentino del nostro compagno delle medie e un altro sul ritiro della missione di Medici Senza Frontiere da Gaza City