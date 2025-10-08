Danimarca, social vietati a minori di 15 anni: la proposta del Governo

Sempre più Paesi stanno cercando di regolamentare l’accesso alle piattaforme digitali da parte dei più giovani, preoccupati per gli effetti sulla salute mentale e sullo sviluppo cognitivo. L’ultima proposta, arrivata da Copenaghen, riaccende il dibattito sul ruolo della tecnologia nella vita degli adolescenti e sulle responsabilità di governi e aziende nel proteggerli

Durante la sessione inaugurale del Parlamento danese, la premier Mette Frederiksen ha lanciato una proposta destinata a far discutere: vietare l’accesso ai social media per i minori di 15 anni. Dopo Norvegia e Australia, anche la Danimarca si inserisce così nel dibattito internazionale sull’impatto digitale sulla salute mentale dei più giovani. Secondo Frederiksen, i social e gli smartphone avrebbero causato un’impennata nei casi di ansia e depressione tra adolescenti. Parlando davanti ai parlamentari, ha dichiarato: “Abbiamo scatenato un mostro”. E ha aggiunto: “Gli smartphone e i social hanno rubato l’infanzia dei nostri figli”. Il discorso si è poi soffermato sulle difficoltà dei bambini nel mantenere la concentrazione o nell’apprendimento della lettura, complici contenuti online “che nessun giovane dovrebbe vedere”.