Australia, social vietati ai minori di 16 anni: ok del Parlamento

Si tratta di una delle leggi più dure al mondo contro siti popolari come Facebook, Instagram e X. Il premier Anthony Albanese ha definito i social media “un motore di ansia”. Multe fino a 30 milioni di euro in caso di mancata osservanza

Divieto di accesso ai social network per i minori di 16 anni. Il Parlamento australiano ha deliberato una delle misure più restrittive al mondo verso piattaforme come X, Tik Tok, Instagram e Facebook. Il testo, che ha ricevuto il via libera da entrambe le camere del parlamento e un sostegno bipartisan, obbligherà le piattaforme ad adottare “misure ragionevoli” per impedire agli adolescenti di avere un account.