Morta Agnes Keleti, l'olimpionica sopravvissuta all'Olocausto

Chi era

Nacque con il nome di Agnes Klein a Budapest, da una famiglia ebrea. La sua ambiziosa carriera di ginnasta finì inizialmente a causa delle leggi discriminatorie contro gli ebrei in Ungheria, che all'epoca era alleata con la Germania nazista. Dopo essere sopravvissuta all'Olocausto usando dei documenti falsi, riprese gli allenamenti, pronta a competere alle Olimpiadi di Londra del 1948, ma un infortunio all'ultimo minuto alla caviglia infranse le sue speranze. Quattro anni dopo, fece il suo debutto ai Giochi di Helsinki del 1952 e a 31 anni vinse una medaglia d'oro, un argento e due bronzi negli esercizi a corpo libero. Anche i giochi olimpici in Australia, a Melbourne, si svolsero subito dopo la sanguinosa repressione da parte delle truppe sovietiche della rivoluzione anticomunista ungherese. Ma questo non fermò Keleti che arrivò al successo australiano nonostante avesse 35 anni, un'età insolitamente alta per una ginnasta di alto livello. Dopo queste ultime conquiste, decise di non tornare in Ungheria e si stabilì in Australia. Dopo l’avvento della democrazia, quindi dal 1989, visitò spesso l'Ungheria e, negli ultimi anni della sua vita, si stabilì finalmente di nuovo a Budapest.