Catholic Match, come funziona l'app di incontri dedicata ai credenti

Si tratta di una delle più grandi piattaforme dedicate a single cattolici. Nata nel 1999, permette di entrare in contatto con persone alla ricerca "dell'amore per la vita"

“Esistiamo per aiutarti a trovare l’amore per la vita. Qualcuno che condivida i tuoi valori e desideri un matrimonio sacramentale”. Questa, in sintesi, la mission di “ Catholic Match ”, una particolare app di incontri dedicata, nello specifico, alle persone credenti.

La piattaforma nata nel 1999

approfondimento

Truffe online: sulle app di dating gli strumenti per difendendersi

La piattaforma prevede, tra gli altri dati da inserire al momento dell’iscrizione, di indicare il proprio grado di osservanza ai precetti, il ruolo che la fede riveste nella propria vita, quante volte si va a messa nel corso dell'anno e in quale modo i valori cristiani siano centrali nella propria visione. “Quando abbiamo avviato Catholic Match nel 1999, non avremmo mai pensato che saremmo finiti per costruire il sito web più grande e di maggior successo per cattolici sigle”, scrivono sul sito Jason LaFosse e Brian Barcaro, co-fondatori del progetto. “Ma eccoci qui. E ogni singola volta che riceviamo la storia di una coppia felice, foto di neonati o un biglietto di ringraziamento per aver promosso una vera comunità, è per noi commovente. Amiamo ciò che facciamo e prendiamo con rispetto la fiducia che l’utente ripone in noi nell’intraprendere questo viaggio”, hanno spiegato ancora.

Il funzionamento dell’app

Il funzionamento della piattaforma è, per certi versi, simile a quella di Tinder. Ci si può registrare gratuitamente (ma esiste anche una funzione premium) con il proprio indirizzo e-mail o con il proprio account di Facebook ed entrare, a poco a poco, in contatto virtuale con altri utenti. Anche grazie ad una sorta di test della personalità che valuta le proprie risposte ad un questionario e le confronta con quelle degli altri utenti presenti nella piattaforma. “Sia attraverso la tua ricerca, sia utilizzando il nostro Match Portrait, sappiamo come metterti in contatto con altri cattolici che possono essere adatti alla tua personalità e che prendono sul serio la fede quanto te”, si legge ancora sul sito. L’obiettivo, sottolineano ancora i creatori della piattaforma, è quello di “trovare l'amore per tutta la vita con la possibilità di imparare e migliorare se stessi lungo il cammino della vita”. Con un occhio sempre puntato sulla sicurezza. “Facciamo di tutto per garantire la tua privacy personale”, viene segnalato.