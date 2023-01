Addio Ratzinger, Padre Lombardi a Sky TG24:: "Fu grande uomo di fede"

"Rimasi colpito dalla sua attenzione come interlocutore: ascoltava veramente, anche chi era immensamente inferiore rispetto a lui, sia come responsabilità che come cultura. Dimostrava un rispetto profondissimo per tutti. Per lui il compito del Papa era avvicinare al Dio di cui ci ha parlato Gesù Cristo. Visse non solo come grande teologo, ma anche come sacerdote". Così padre Federico Lombardi, a lungo suo portavoce, dopo la notizia del decesso del Papa Emerito. (LA FOTOSTORIA - TUTTI I VIDEO - LO SPECIALE)