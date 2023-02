WhatsApp si aggiorna per Android, avatar e più foto tra le novità

Sono quattro le innovazioni che verranno introdotte con il semplice aggiornamento dell'applicazione, con l'obiettivo di migliorare sempre di più l'esperienza dell'utente ascolta articolo Condividi

Dopo le sperimentazioni nella versione beta dell'app, Meta è pronta a lanciare quattro novità su WhatsApp, rivolte a tutti gli utenti dotati di smartphone con sistema operativo Android. Tra le novità che si potranno sfruttare con l'aggiornamento dell'applicazione (versione 2.23.3.77) in primis l'aumento del numero di caratteri a disposizione degli utenti per gli oggetti e le descrizioni dei gruppi. Nello specifico, per quanto riguarda l'oggetto, si passa dai 25 caratteri a disposizione fino ad oggi ai 100 caratteri, mentre le descrizioni potranno essere lunghe fino a 2.048 caratteri contro i precedenti 512. L'altra grande novità, che verrà apprezzata soprattutto da chi utilizza l'app per lavoro, è la possibilità di aggiungere delle didascalie ai documenti da inviare, allo scopo non solo di fornirne una descrizione ma anche di ritrovarli più facilmente in archivio.

Avatar e più foto e video approfondimento Whatsapp, messaggi vocali nell'aggiornamento di stato: le novità Altra grande innovazione che sarà a disposizione degli utenti dopo l'aggiornamento sarà la possibilità di creare avatar personalizzati per utilizzarli come immagine del profilo o come sticker da sfruttare nei messaggi. La strategia di Meta in tal senso è quella di creare una piattaforma di avatar che sia compatibile ed univoca tra le varie app di messaggistica a sua disposizione che comprende, oltre a Whatsapp, anche Messenger e Instagram. In ultimo gli utenti potranno inviare fino a 100 foto e video insieme in una volta sola, contro i 30 che fino ad oggi costituivano il limite massimo di invio in un singolo messaggio.

Miglioramenti futuri approfondimento Alzare l'età per la connessione a 16 anni, governo studia la proposta Queste sono le novità che saranno a disposizione di Android nell'immediato, ma il sito specializzato Wabetainfo.com scrive che i tecnici di Meta sono già al lavoro per portare sull'app due ulteriori innovazioni che si annunciano dirompenti. In primis la possibilità, già introdotta dai concorrenti di Telegram, di trascrivere i messaggi vocali in forma scritta, miglioramento di cui si sente parlare dal 2021. Infine WhatsApp starebbe lavorando alla possibilità di consentire ai propri utenti di inviare le foto nella loro qualità originale e non più soltanto nella versione compressa dall'app come accade oggi, per la quale si perde un po' della qualità dello scatto originale. Non è ancora chiaro però quando e come queste possibili innovazione verranno messe a disposizione degli utenti.