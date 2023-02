Truffe online: sulle app di dating gli strumenti per difendendersi

Negli ultimi anni si è diffuso largamente il fenomeno delle truffe online che avvengono sulle app di dating, tanto che secondo un’indagine di Kaspersky il 38% degli italiani non si iscrive per timore di essere truffato. Meetic, tra le più note app del settore, ha messo in campo una serie di misure per prevenire e combattere la presenza di truffatori sull'app, informando correttamente gli utenti con una campagna di prevenzione ad hoc.

Servizio clienti per segnalazioni e richiami

Tra le misure previste ci saranno le Live Room/Live Café dove gli utenti possono videochiamarsi per un incontro preliminare “faccia a faccia” (in sicurezza) prima di incontrarsi nella vita reale, e Voice Meetic, che permette di registrare un messaggio audio e conoscere l'altra persona attraverso la sua voce. Non solo: l’app sfrutta diversi algoritmi per identificare proattivamente i truffatori analizzando i comportamenti e l'uso di un vocabolario specifico, oltre ai controlli ad hoc come reCAPTCHA, per individuare e bloccare i bot. Infine è stato introdotto un servizio clienti attivo 7 giorni su 7, h24, che l’app di dating mette a disposizione per segnalazioni e reclami, verificando i profili nel più breve tempo possibile.