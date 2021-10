Aspettando il nuovo Macbook, l'evento Apple del 18 ottobre in diretta

Lo speaker intelligente di casa Apple si colora di arancione, blu, giallo, bianco e grigio. Con multi-room audio, si può sincronizzare la musica in ogni dispositivo HomePod mini in casa. I nuovi dispositivi saranno disponibili a novembre.

AirPods 3

Con la nuova collaborazione con Dolby Atmos, audio tridimensionale e spaziale. Compatibili con tutti i dispositivi Apple, viene così assicurata un'esperienza immersiva non solo per la musica, ma anche film e serie tv. L'azienda di Cupertino a ridisegnato l'interno delle cuffie, migliorandone i bassi. Adaptive EQ: è il nuovo strumento Pro per godersi al meglio ogni canzone, in grado di modificare le sequenze di trasmissione in base a cosa si sta ascoltando. La nuova batteria consente 30 ore di durata. Ad un prezzo di lancio di 179 dollari, sono già disponibili per il preordine. Oltre alla forma base, saranno disponibili quelli con la custodia rinforzata, le AirPods Pro e le Max.