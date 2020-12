AirPods Max, un bug compromette la cancellazione del rumore

A causa di questo problema, il passaggio dall’Active Noise Cancellation (ANC) alla modalità trasparenza può avvenire in modo non corretto. Esiste però una soluzione per riportare (temporaneamente) la situazione alla normalità

A poche settimane di distanza dal lancio delle AirPods Max, le prime cuffie over-ear di Apple , alcuni utenti hanno riscontrato un bug abbastanza fastidioso, che compromette la cancellazione attiva del rumore. A segnalarlo è il portale specializzato MacRumors . Sulla cuffia destra delle AirPods Max è presente un tasto che permette di passare dall’Active Noise Cancellation (ANC) alla modalità trasparenza, che lascia filtrare alcuni suoni ambientali. In alcuni casi il bug non permette il corretto passaggio da una modalità all’altra: può capitare, infatti, che ciò avvenga solo in una delle due cuffie.

Come risolvere il problema

In attesa di un aggiornamento software in grado di risolvere del tutto il problema, gli utenti che riscontrano il bug possono riportare la situazione alla normalità effettuando il riavvio delle AirPods Max. Farlo è piuttosto semplice: basta tenere premuti il tasto dedicato al passaggio da una modalità all’altra e la corona digitale fino a quando il led di stato non lampeggia di giallo. Prima di effettuare questa operazione è importante assicurarsi le cuffie siano collegate all’alimentazione tramite cavo Lightning o cavo USB di tipo C. Il riavvio delle AirPods Max risolve il problema solo temporaneamente: fino a quando Apple non rilascerà un apposito aggiornamento correttivo ci sarà sempre il rischio di incappare nel bug.

Le caratteristiche delle AirPods Max

Le AirPods Max di Apple sono dotate di nove microfoni, sei dei quali dedicati alla cancellazione attiva del rumore. Possono contare, inoltre, sul chip H1, affiancato al Bluetooth 5.0 che consente di connetterle a più sorgenti audio contemporaneamente e di passare con facilità da un dispositivo all’altro. Il controllo del volume e di altre importanti funzioni di riproduzione del suono è affidato a una corona digitale, ispirata all’aspetto di Apple Watch. Dal 15 dicembre le AirPods Max sono disponibili nei negozi specializzati al prezzo consigliato di 629 € nelle colorazioni grigio siderale, argento, azzurro, verde e rosa.