Tesla, voci di accordo con Apple e Amazon per integrare musica su auto

Tesla sarebbe al lavoro con Apple e Amazon per portare i servizi musicali dei due colossi nei suoi veicoli, e integrarli nell'interfaccia per i guidatori. L'indiscrezione, come riporta AppleInsider , arriva da un hacker, che avrebbe scovato nuove fonti musicali, tra cui una denominata "Apple", nel software di Tesla.

Tesla: nel software riferimenti a tre nuovi servizi musicali



approfondimento

Apple Car, l'auto elettrica a guida autonoma in arrivo nel 2024

In un post su Twitter, l'utente @greentheonly mostra una foto della schermata di selezione di diverse fonti musicali, in cui sembrano esserci riferimenti a tre nuovi servizi musicali: Apple Music, Tidal e Amazon Music. La schermata, scovata dall'hacker dopo aver indagato sull'ultimo aggiornamento software rilasciato da Tesla (2020.48.26), non sarebbe visibile negli attuali veicoli. Se l'integrazione sarà confermata, Apple Music sarà il primo servizio targato Apple ad approdare sui veicoli Tesla.

L'indiscrezione, come riporta Ansa, ha spinto i titoli Apple a Wall Street, dove sono arrivati a guadagnare il 2,49%. Tesla, invece, ha guadagnato lo 0,73%.



Apple Car, l'auto elettrica a guida autonoma in arrivo nel 2024



Tra le ultime novità del settore, Apple sembra essere finalmente pronta a debuttare nel mondo delle automobili elettrice. Come riporta Reuters, il lancio della prima vettura a guida autonoma del colosso di Cupertino è previsto per il 2024. L'auto dovrebbe essere dotata di una batteria realizzata con tecnologie innovative, che potrebbe ridurre i costi e allungare la durata in termini di chilometri. In particolare, Apple starebbe pensando di equipaggiare il proprio veicolo con una batteria caratterizzata da un design “monocellulare”, che andrebbe a raggruppare le singole cellule, eliminando così le separazioni tra i vari moduli che contengono i componenti. Questa soluzione renderebbe possibile utilizzare una maggiore quantità di principi attivi e immagazzinare più energia, garantendo di conseguenza un’autonomia maggiore.