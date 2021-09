E’ morto a 81 anni Sir Clive Sinclair, pioniere home computer

Papà del computer ZX Spectrum, tra le sue creazioni anche calcolatrici tascabili e il triciclo elettrico Sinclair C5. L'inventore britannico è l'uomo all'oroigine della democratizzazione dell'informatica Condividi:

Se negli anni ’70 molte persone ebbero la possibilità di permettersi di avere un computer a casa il merito è di Sir Clive Sinclair. L’imprenditore e inventore inglese è morto a Londra dopo una lunga malattia, a 81 anni. Molti meno quando progettò il computer che lo ha reso famoso nel mondo, lo ZX Spectrum che la Sinclair Radionics vendette poi in milioni di esemplari in tutto il mondo. Perché per la prima volta il sogno di avere un computer in casa divenne realizzabile ad una cifra accessibile. In quegli anni i dispositivi elettronici erano ancora molto costosi.

Il successo del Sinclair ZX80 Universalmente conosciuto come il pioniere dell'home computing e delle calcolatrici tascabili, Sir Clive Sinclair fu il visionario a cui dobbiamo l’origine della democratizzazione dell'informatica. Fu dopo aver inventato nel 1972 la prima calcolatrice elettronica tascabile che all’inventore britannico venne l’intuizione di scatenare la rivoluzione dei computer portatili e casalinghi con il primo PC da vendere al dettaglio ad un prezzo che le famiglie avrebbero potuto permettersi, il Sinclair ZX80. E fu un successo, grazie alla vendita di più di un milione di pezzi. Seguirono modelli come lo ZX81 – venduto in Italia già assemblato a 99.000 lire + Iva – e poi il famoso ZX Spectrum nel 1982, più potente e più user-friendly, che accelerò la rivoluzione dei giochi e della programmazione. La sua testa partorì anche il Sinclair QL (quantum leap) che nel 1984 divenne il modello di punta della società, il primo con processore a 16 bit.