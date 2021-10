3/11

ACER Swift 1 modello più performante dell’Aspire 1, può beneficiare di un veloce SSD da 128GB. Perfetto per chi non ha particolari esigenze o per chi vuole un PC casalingo per le necessità più blande come controllare la posta, fare videochiamate e quant’altro. Prezzo da 329€.

ACER Swift 1