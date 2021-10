Esce oggi Fifa 22, il nuovo capitolo sul calcio di Ea Sports

Con la tecnologia Next-gen Hypermotion, il titolo di Electronic Arts entra nel vivo della nuova generazione di console. Modalità rivoluzionate e meccaniche potenziate, puntando verso una maggiore personalizzazione Condividi:

È arrivato il giorno tanto atteso da tutti gli appassionati del calcio: Fifa 22 è uscito. Il titolo di Electronic Arts è ormai l’unico titolo d’alto profilo dedicato al gioco del pallone, visto che Konami ha deciso di virare sul free-to-play integrale con il suo eFootball 2022. Tra innovazioni tecnologiche e modalità originali, il nuovo Fifa entra a pieno nella nuova generazione di console.

Un gameplay per la next-gen vedi anche eFootball 2022, è arrivato il free-to-play di Konami Ne abbiamo sentito parlare sin dalle prime anticipazioni del titolo e ora possiamo testarla. La Next-gen Hypermotion è arrivata e porta con sé 4mila nuove animazioni. Tiri, corsa, contrasti, dribbling e cadute sono realistici come non mai. Presente solo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, l’Hypermotion implementa l’acquisizione del movimento 11v11 oltre che un algoritmo in grado di apprendere lo stile del videogiocatore. Se uno dei punti deboli dello scorso capitolo Ea era il portiere, il team di sviluppo per il nuovo titolo si è concentrato sul migliorare il posizionamento del ‘numero 1’ e dello stile specifico. Importanti passi in avanti sono stati fatti anche sulla fisica del pallone, che ora ha varietà di traiettorie più realistiche dei precedenti capitoli.

Modalità carriera e Volta leggi anche Football Manager 2022, annunciata la data d'uscita e alcune novità Ora si può creare una squadra da zero e condurlo alla gloria. La solita modalità carriera diventa così più personalizzabile, pur mantenendo le dinamiche introdotte lo scorso anno. Più immersiva, invece, la carriera da giocatore. Si dovrà lavorare duro per conquistare la fiducia dell’allenatore: dovrai partire dalla panchina e allenarti duramente prima di poter avere la tua occasione nei novanta minuti. La modalità Volta è forse quella più rivoluzionata: puntando all’aspetto più arcade del gioco, potrete assegnare delle capacità distintive come potenza, velocità o placcaggio aggressivo. Infine, una playlist di giochi dedicati solo al weekend, che comprende anche dodgeball, calcio tennis e torello.