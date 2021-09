eFootball 2022, è arrivato il free-to-play di Konami

Le modalità di gioco online

leggi anche

Football Manager 2022, annunciata la data d'uscita e alcune novità

‘Match Online’ permetterà ai giocatori di guadagnare contratti ‘Accordo al buio’ in base al numero di partite online giocate. Questo tipo di contratto consente ai giocatori di ottenere carte calciatori ‘Leggendari’, che andranno poi ad arricchire quella che sarà la ‘Creative Team’ in arrivo in autunno. ‘Worldwide Clubs’, invece, vede giocatori di tutto il mondo scontrarsi utilizzando i propri club preferiti. Entrambe le campagne sono già attive e termineranno il prossimo 8 novembre. Presente anche la modalità ‘Evento Online’. Ogni settimana i giocatori potranno scegliere uno dei 200 team con licenza ufficiale disponibili, che manterranno per tutta la durata dell’evento, e competere tra loro in diverse sfide. Non sono previste limitazioni per il numero di partite consentite, anche dopo il completamento delle due sfide per ciascun evento. Già annunciato il major update che arriverà in autunno. Tra le principali novità, il ‘Creative team’: la modalità che permetterà di creare una squadra personale con calciatori e allenatori a nostra scelta da allenare e con cui giocare anche online.