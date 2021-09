Fortnite e Balenciaga: una collaborazione all'insegna del lusso. VIDEO

Skin ed equipaggiamenti con il marchio francese hanno invaso il videogioco di Epic Games. Un accordo che prevede anche alcuni oggetti in edizione limitata in vendita nei negozi Balenciaga. Inizia così la Stagione 8 del secondo capitolo del gioco, in attesa della conclusione della causa contro Apple per le microtransazioni

Una nuova collaborazione è arrivata per stravolgere ancora l’estetica di Fortnite. Il fortunato videogioco di Epic Games ha raggiunto, infatti, un accordo con Balenciaga che sarà la prima casa di moda di lusso a entrare nel gioco. Il vostro personaggio potrà quindi indossare gli abiti del marchio francese, il quale a sua volta metterà in vendita in edizione limitata alcuni oggetti a marchio Fortnite nei suoi negozi.

'Strange times'

vedi anche

Spider-Man 2 e Wolverine: annunciati i giochi in esclusiva PS5

Zaini, felpe, skin, sneakers, deltaplani e picconi griffati Balenciaga sono disponibili da questa notte all’interno del videogioco. Si tratta della principale fonte di guadagno della casa di sviluppo statunitense, dato che il gioco è scaricabile gratuitamente. Grande attenzione è stata quindi dedicata al marketing, per il quale le due aziende hanno lavorato insieme. Chiamata ‘Strange times’, la campagna di presentazione del progetto ha come protagonisti i modelli dei personaggi di Fortnite Doggo, Ramirez, Banshee e Knight. Il contenuto include gigantografie, video con visione in prospettiva e modelli tridimensionali dei personaggi vestiti con capi Balenciaga che saranno esposti per un giorno solo a New York, Londra, Seoul e Tokyo. La Stagione 8 'Al cubo' del secondo capitolo del gioco di Epic Games sarà quindi all’insegna del lusso, nell’attesa che la causa contro Apple circa i metodi di pagamento arrivi a una conclusione.