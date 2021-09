Spider-Man 2 e Wolverine: annunciati i giochi in esclusiva PS5

Il PlayStaion Showcase del 9 settembre si è concluso, e ha portato con sé numerose novità per il prossimo futuro PS5. Tra queste, il team di sviluppo Insomniac Games ha annunciato due giochi in esclusiva: Marvel’s Wolverine e Marvel’s Spider-Man 2. Mentre del primo non si sa ancora nulla, il secondo uscirà nel 2023 ed è stato presentato anche un teaser ufficiale.

Arriva Wolverine

vedi anche

Far Cry 6 si avvicina l'uscita: Ubisoft pubblica un nuovo trailer

Il videogioco interamente dedicato a Wolverine sarà diretto da Brian Horton e Cameron Christian. Avendo iniziato da poco i lavori, lo studio non ha rivelato molto sulla propria versione del mutante dagli artigli d’adamantio. Nel breve video non si può ammirare altro che una presentazione del progetto e alcuni dettagli del personaggio. È certo, invece, che i due titoli saranno esclusiva PlayStation 5 e non usciranno per la vecchia generazione console. Per questo motivo ci si aspetta prestazioni grafiche elevate e gameplay innovativi.