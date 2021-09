Far Cry 6 si avvicina l'uscita: Ubisoft pubblica un nuovo trailer

Il 7 ottobre si avvicina e Ubisoft pubblica un altro video per fare ammirare al suo pubblico l'isola di Yara. Uscirà per tutte le piattaforme e sarà compatibile con le console di vecchia generazione Condividi:

“This is Yara”: l’isola caraibica isolata da tutto che dovremo liberare. La casa di sviluppo Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer dell’ultimo capitolo di una delle saghe videoludiche più famose: Far Cry 6. L’uscita è prevista per il 7 ottobre e sarà disponibile per Pc, Stadia, PlaySation 4 e 5 e XboxOne, Serie X e Serie S.

Abbattere "El Presidente" vedi anche A Cena con il Lupo, trailer del film tratto dal videogioco Ubisoft Vestiremo i panni di Dani Rojas. Saremo noi a decisere se sarà maschio o femmina, ma il suo obiettivo rimarrà lo stesso: sconfiggere Anton Castillo. Capo di Stato visionario, “El Presidente” ha calpestato il suo popolo in nome di un ideale distorto. Il suo volto è riconoscibile in pochi frame da chiunque abbia mai visto Breaking Bad, Better Call Saul o The Mandalorian: Giancarlo Esposito. Il cattivo per antonomasia statunitense, nato a Copenaghen, ma con chiare origini italiane. Lo abbiamo visto distribuire metanfetamina nei panni di Gustavo Fring e inseguire un cacciatore di taglie con l’uniforme dell’Impero, e ora dovremo combatterlo nei Caraibi.