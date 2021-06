A Cena con il Lupo, trailer del film tratto dal videogioco Ubisoft

In arrivo in digitale la dark comedy che ricrea le atmosfere del videogioco “Werewolves Within” di Red Storm Entertainment e Ubisoft

Nel film, come nel gioco, i personaggi sono impegnati nella ricerca di chi, o cosa, stia terrorizzando la cittadina di Beaverfield , nella quale si nasconde un temibile assassino. Il titolo sarà disponibile on demand a partire dal 2 luglio su Sky Primafila e altri servizi on demand.

La trama di A cena con il lupo

“Un film giallo con le zanne”, così recita la locandina ufficiale del film “A cena con il lupo”, che mostra i protagonisti avvolti in una atmosfera oscura, smorzata da dettagli divertenti. Un film dalla duplice natura: mistery e ironica. Un aspetto rivelato dal poster e confermato dalle immagini del trailer di questa dark comedy, diretta da Josh Ruben e scritta da Mishna Wolff.

I lupi mannari attaccano la città di Beaverfield, dove una forte nevicata ha costretto un gruppo di residenti a barricarsi in una locanda. Mentre il panico prende il sopravvento, la guardia forestale Finn deve scoprire, con l'aiuto della scaltra ed intraprendente Cecyl, chi sta terrorizzando la città nella quale si nasconde un temibile assassino, qualcuno forse molto vicino ai protagonisti. Nel cast gli attori Sam Richardson e Milana Vayntrub.

Un altro titolo di Josh Ruben, regista di Scare Me

Con un passato recente che conta il titolo di successo “Scare Me”, film del 2020 da lui scritto, diretto ed interpretato, che ha conquistato il pubblico del Sundance Film Festival, Josh Ruben, è il nome perfetto per dirigere la versione per lo schermo della storia del videogioco “Werewolves Within”, che mescola elementi da commedia in un contesto tra mistery ed horror. Il regista ha confermato la sua passione per l'horror e per le storie che mettono paura di cui è ossessionato fin da bambino. Moltissimi gli elementi autobiografici nello sviluppo di questa storia nella quale Ruben ha trovato il clima della piccola città, assai simile a quella dove è cresciuto, dove tutti si conoscono e il pettegolezzo è una caratteristica della quotidianità.

La ricerca angosciante del mostro che si nasconde nella comunità, tra le persone vicine, è anche un invito a una riflessione più profonda che spinge ad interrogare ciascuno sulla duplice natura umana che talvolta sviluppa maggiormente una componente malvagia e distruttiva anche nelle persone apparentemente insospettabili.