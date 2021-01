Star Wars, annunciato gioco open world da Lucasfilm Games e Ubisoft

Lucasfilm Games, divisione dedicata al gaming della nota casa di produzione, e Ubisoft hanno annunciato l'arrivo di un nuovo videogame dedicato a Star Wars. Ad occuparsi dello sviluppo sarà Massive Entertainment, software house nota anche per il suo lavoro sulla serie The Division.

Come sarà il nuovo Star Wars

Come riporta Wired, la notizia giunge dopo l'annuncio della realizzazione di un videogioco legato alle avventure di Indiana Jones. Il nuovo titolo targato Lucasfilm Games e Ubisoft dedicato a Star Wars sarà un'open world, cioè un'avventura in cui il giocatore può muoversi liberamente all'interno di un mondo virtuale. Per realizzare un'esperienza realmente immersiva, la Lucasfilm Games beneficerà dell'esperienza accumulata da Massive Entertainment. Il direttore creativo dell'operazione sarà Julian Gerighty, già responsabile di The Division 2 e The Crew. Il gioco sfrutterà l’engine Snowdrop di casa Massive. Ancora ignoti i dettagli su storia, dinamiche e ambientazione.

Cosa si sa del nuovo videogame

Ciò che è stato reso noto è che qualsiasi storia verrà raccontata sarà canonica, appartenente quindi a tutto ciò che c’è di ufficiale a riguardo dell’universo di Star Wars. Tuttavia i lavori sono all'inizio: si presume che ci vorranno anni prima di vedere il prodotto finito. Infatti, Massive Entertainment sta assumendo nuova forza lavoro da mettere a disposizione per questo nuovo progetto.