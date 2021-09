Football Manager 2022, annunciata la data d'uscita e alcune novità

L'annuncio di Sports Interactive: il 9 novembre è il giorno del lancio. Sarà disponibile per Pc, tutti i dispositivi mobile e per Xbox di nuova e vecchia generazione. Svelato anche il prezzo, sarà compreso nell'abbonameto Game Pass

Allenatori, o aspiranti tale, di tutto il mondo, ecco l’annuncio che stavate aspettando: Football Manager 2022 uscirà martedì 9 novembre. Oltre che per Pc, sarà disponibile sin dal lancio su Xbox di nuova e vecchia generazione e sui dispositivi mobile come tablet e smartphone. Arriverà poi anche per Nintendo Switch.

La casa di produzione Sports Interactive ha annunciato così FM22: il nuovo capitolo della saga del videogioco manageriale più famoso al mondo. L’unico titolo dedicato al calcio in grado di coesistere con Fifa. Il segreto sta nel far vestire i panni di un vero allenatore di calcio restando seduti alla propria scrivania, aggiungendoci anche alcuni compiti da manager. Dal 2004, infatti, offre agli appassionati un’esperienza unica. Creare una propria società, con colori e simboli personalizzati, gestire una squadra intera compreso il settore giovanile, cercare talenti nascosti nei campionati di seconda fascia. Questo è FM.

Le novità annunciate

approfondimento

Governo cinese ancora contro i videogiochi: Tencent -8,5% in borsa

All’annuncio della data d’uscita sono seguite alcune anticipazioni su quelle che saranno le novità. Ci si aspettano diverse migliorie in tutta l’esperienza videoludica, in particolare negli aspetti manageriali. Agli allenatori saranno forniti più strumenti dedicati allo scouting, i quali saranno accompagnati da un database più dettagliato del passato con statistiche e dati per ciascun atleta dei 100 campionati internazionali. Sports Interactive ha anche promesso un irrobustimento generale delle dinamiche di gameplay legate alla simulazione delle partite. Infine, la sorpresa più grande per gli utenti Xbox: FM22 sarà compreso nel Game Pass già dal 9 novembre. Per tutti gli altri, il prezzo sarà di 54.99€ che scende a 49,50€ con il pre-ordine.