Governo cinese ancora contro i videogiochi: Tencent -8,5% in borsa

Le autorità cinesi hanno ordinato una "gestione rigorosa" e un rigido controllo dei contenuti alle piattaforme di videogiochi online per impedire la diffusione di "valori sbagliati" e "proteggere la salute fisica e mentale dei minori". La mossa, dopo le recenti restrizioni sull'uso dei videogame dei minori sotto i 18 anni per non più di 3 ore settimanali, ha coinvolto i vertici di colossi come Tencent e NetEase, che hanno incontrato alcuni funzionari del governo cinese. Le società coinvolte, si legge in una nota diffusa dall'agenzia Xinhua, "dovrebbero innalzare le loro posizioni politiche, rafforzare le loro responsabilità e avere una profonda comprensione di importanza e urgenza di una gestione rigorosa, impedendo ai minori di dedicarsi ai giochi online e attuando i requisiti pertinenti per protezione efficace della salute fisica e mentale dei minori".



La mossa di Pechino ha fatto crollare il titolo di Tencent, proprietaria anche della popolarissima app di messaggistica WeChat, che ha segnato un calo del -8,5%. Anche il listino di Hong Kong ha chiuso in sofferenza. L’ultima decisione del governo cinese si inserisce nella strategia portata avanti per limitare il potere dei giganti tecnologici nazionali.



