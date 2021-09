Fifa 22, pubblicati primi overall: Messi, Lewandowski e CR7 sul podio

Solo i migliori

L’annosa battaglia a due per il miglior overall nel nuovo capitolo è vinta dalla stella argentina Lionel Messi. Con il suo 93 è il giocatore che alla partenza ha le statistiche migliori. Cristiano Ronaldo, suo rivale, scivola al terzo posto (91) scavalcato dal bomber polacco Lewandowski, 92. Nella Top ten, 4 provengono dalla Premier League, 3 dalla Ligue One (anzi, dal Paris Saint Germain), 2 dalla Bundesliga e uno dalla Liga. Se cerchiamo il primo italiano in questa classifica provvisoria targata EA Sports, dobbiamo scendere in 13esima posizione: qui troviamo Gigi Donnarumma (89), portiere della nazionale italiana vincitrice di Euro 2020 e miglior giocatore del torneo. La Serie A ha i suoi primi rappresentanti nel laziale Immobile e i due juventini Szczesny e Dybala (87). Il migliore della squadra campione d’Italia è Handanovic (86), con la sua vecchia stella Lukaku partita per Londra che raggiunge 88.