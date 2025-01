Usa, robot hackerati: aspirapolvere intelligente insulta i proprietari

Essere insultati dai propri elettrodomestici è possibile. È successo a Daniel, uomo americano che, mentre era tranquillamente in piedi nel suo salotto di casa, si è sentito urlare da dietro: “negro”. Ci è voluto qualche istante al protagonista di questa vicenda per capire che a parlare con voce metallica non era stata una persona bensì il suo robot aspirapolvere che in quel momento di muoveva sul pavimento. La storia di Daniel non è però la prima di questo tipo e non sarà l’ultima. Il motivo? Gli hacker. Entrare nel sistema delle aspirapolveri intelligenti infatti è molto semplice, soprattutto per quelle Ecovacs (come quella di Daniel), con sistemi di sicurezza blandi e falle in varie parti del software: dai problemi con i Pin alle connessioni Bluetooth poco sicure. Il caso Ecovacs non è isolato: i dispositivi smart infatti, che dovrebbero semplificare le nostre vite, rischiano di trasformarsi in strumenti di sorveglianza.