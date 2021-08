Fifa 22: tutte le novità della Modalità Carriera

In attesa del primo ottobre, Ea Sports ha rilasciato le anticipazioni per rivelare le innovazioni di una delle modalità più giocate. Si potrà selezionare una squadra già esistente, oppure costruirne una da zero. Anche quella per il singolo calciatore è stata modificata per rendere la crescita del giocatore più naturale Condividi:

Mancano poco meno di due mesi al debutto del nuovo capitolo di Fifa. In attesa del primo ottobre, Ea Sports ha rilasciato le anticipazioni per rivelare le novità del gioco calcistico rispetto alla versione precedente. È arrivato il turno della modalità Carriera, una delle più giocate di Fifa: ecco l’anteprima.

"Crea il tuo club" La principale novità del prossimo capitolo di Fifa 22 è la modalità "Crea il tuo club" per il percorso da allenatore. Si potrà selezionare una squadra già esistente, oppure costruirne una da zero. Scegliendo di costruire una squadra passo dopo passo, da quest'anno si potrà personalizzare tutto ciò che la riguarda. Dal nome della squadra e come viene chiamata dai telecronisti, fino ai colori sociali, lo stile delle magliette, del gagliardetto e anche dello stadio. Si potranno personalizzare i cori da stadio, le coreografie e le musiche di ingresso in campo dei calciatori. Anche il tifo si adatterà all'andamento della stagione.

Modalità Carriera per il singolo calciatore Anche la Modalità Carriera per il singolo calciatore è stata modificata per rendere la crescita del giocatore più naturale. Il gioco proporrà degli obiettivi dinamici per ottenere punti bonus con i quali far crescere l'atleta. Gli obiettivi potranno essere aumentati di difficoltà in modo da velocizzare il percorso del calciatore. Inoltre verrà creata una narrativa nella partita, con scene di intermezzo nelle quali il calciatore potrà interagire con i compagni durante l'intervallo o parlare con l'allenatore prima della partita.

