Videogiochi, Finocchiaro (EA): “Crediamo nel potere del gioco positivo”

Nell'anno della pandemia i videogiochi sono diventati ancora più centrali, offrendo nuove opportunità di intrattenimento e di comunicazione. Maurizio Finocchiaro, Country Manager di Electronic Arts, spiega la crescente importanza delle community e di esperienze sempre più inclusive: “In un momento difficile in cui siamo stati tutti fisicamente separati, i videogiochi non sono stati soltanto una fonte di ispirazione e gioia, ma anche un modo per unire le persone e farle connettere tra loro come esseri umani”

Il 2020, l’anno in cui si è diffusa la pandemia da Covid-19 che ha sconvolto il mondo intero, ha visto crescere vertiginosamente la fruizione di videogiochi: un modo per restate connessi e mantenere relazioni. Electronic Arts, tra le aziende leader a livello mondiale nel settore dell’intrattenimento digitale con una rete di oltre 450 milioni di giocatori registrati nel mondo, lavora per dare vita con creatività a esperienze rivoluzionarie. Con Maurizio Finocchiaro, Country Manager dell’azienda, parliamo del presente e del futuro dei videogiochi e dalla loro valenza sociale.

Anche prima della pandemia, però, i videogiochi erano incredibilmente importanti per unire le persone. Fondamentalmente, l'interazione sociale si sta spostando dal fisico al digitale, e l'intrattenimento si sta trasformando da lineare a interattivo: le esperienze basate sulla community sono sempre più al centro di entrambi. Per molto tempo, i contenuti hanno aperto la strada, ma ora nel mercato dei videogiochi gli impegni incentrati sulla community hanno acquisito sempre più importanza. In ogni caso, le migliori community sono ancora quelle che si riuniscono intorno a grandi contenuti e ad eccezionali esperienze di gioco.

I videogiochi possono essere uno strumento per superare il distanziamento, possono favorire le relazioni sociali e facilitare l'emergere di nuove relazioni e amicizie?

Sì, assolutamente. In un momento difficile in cui siamo stati tutti fisicamente separati, i videogiochi non sono stati soltanto una fonte di ispirazione e gioia, ma anche un modo per unire le persone e farle connettere tra loro come esseri umani. Ci hanno permesso di fuggire collettivamente in mondi completamente diversi, di competere l'uno con l'altro, e di creare insieme. Ognuna di queste esperienze ci ha fornito modi diversi per connetterci con amici, famigliari e persino estranei durante un periodo in cui non era possibile trovare altrove questa connessione. Inoltre, con il cross-play che sta diventando sempre più popolare, questo è possibile con un numero sempre maggiore di persone, provenienti da community di gioco sempre più diverse.

L'anno scorso abbiamo introdotto una campagna globale chiamata Stay & Play, che ha fornito nuovi modi per giocare o guardare le nostre partite, e ha visto atleti, celebrità e influencer unirsi con i giocatori da casa. Oltre alla FIFA 20 Stay and Play Cup, abbiamo sostenuto una serie di altre iniziative per aiutare le persone a trovare più modi per connettersi attraverso il gioco, in un momento in cui le persone erano fisicamente separate. Come ad esempio Apex Legends Global Series che ha aggiunto tre nuovi tornei online con un montepremi di 100.000$ ciascuno con lo scopo di mantenere la community di gioco al sicuro e connessa. Attività come queste dimostrano che i videogiochi possono davvero essere uno strumento volto a superare le distanze e a facilitare le connessioni sociali in tutto il mondo.

Siamo più di 9.000 persone in Electronic Arts e siamo parte di una community di gioco globale di quasi tre miliardi di persone. Siamo immensamente orgogliosi del ruolo che abbiamo svolto, aiutando le persone a riunirsi attraverso il gioco restando a casa, in un momento in cui la metà delle persone in tutto il mondo stava facendo la propria parte per aiutare a combattere la pandemia dovuta al coronavirus.