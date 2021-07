Arriva Fifa 22, con tecnologia di nuova generazione Hypermotion

Il primo ottobre sarà disponibile in tutto il mondo per PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC tramite Origin™ e Steam, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One

Electronic Arts ha presentato FIFA 22, dotato di tecnologia di nuova generazione HyperMotion per dare vita all'esperienza di gioco più realistica e coinvolgente al mondo, in ogni partita e in tutte le modalità su console di nuova generazione e Stadia. I fan che prenoteranno FIFA 22 Ultimate Edition entro l'11 agosto riceveranno dal 1° dicembre un oggetto giocatore FUT Eroe non scambiabile. L'Ultimate Edition include anche fino a quattro giorni di accesso anticipato, Dual Entitlement, FIFA Points e altro ancora.. Con oltre 17.000 giocatori in oltre 700 squadre in più di 90 stadi e oltre 30 campionati, FIFA 22 è l'unico luogo in cui si può gareggiare in competizioni iconiche come UEFA Champions League, UEFA Europa League, la nuovissima UEFA Europa Conference League, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sudamericana.

La Tecnologia HyperMotion

FIFA 22 combina il Sistema di Cattura 11 vs 11 Avanzato e la tecnologia proprietaria di machine learning al fine di offrire l'esperienza calcistica più realistica, fluida e reattiva per le console di nuova generazione e Stadia, sbloccando così l'emozione pura, la passione e la fisicità del gioco più bello del mondo. La tecnologia HyperMotion ha abilitato l’integrazione del primo motion capture in assoluto di 22 calciatori professionisti che giocano ad alta intensità. Non solo: l’algoritmo machine learning, di proprietà di EA, apprende da oltre 8,7 milioni di fotogrammi di acquisizione avanzata delle partite, e scrive quindi nuove animazioni in tempo reale per creare movimenti di calcio organici attraverso una varietà di interazioni sul campo. Che si tratti di un tiro, di un passaggio, o di un cross, HyperMotion trasforma il modo con cui i giocatori si muovono davanti e dietro alla palla.

"Praticare lo sport che si ama in un modo che non ha precedenti"

"FIFA 22 offre a milioni di fan in tutto il mondo la possibilità di praticare lo sport che amano in un modo che non ha precedenti", ha affermato Nick Wlodyka, GM, EA SPORTS FIFA. "Ogni giocatore sperimenta FIFA come preferisce, ma il gameplay in campo è la costante che unisce, e siamo entusiasti di poter offrire una profonda innovazione su questo fronte. HyperMotion eleva ulteriormente questo aspetto sulle piattaforme di nuova generazione e Stadia, e cambia completamente la percezione del gioco”.

Kylian Mbappé per la seconda volta sulla copertina

L 'attaccante del Paris Saint-Germain e icona del calcio mondiale è presente sulla copertina per il secondo anno consecutivo, il che fa di lui uno dei pochi ad essere apparso come stella di copertina più volte consecutivamente, insieme a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. "Trovarsi nuovamente sulle copertine di FIFA è fantastico", ha detto Kylian Mbappé. "Ho un rapporto molto speciale con questo videogioco e non vedo l'ora di godermi FIFA 22 insieme a tutti voi".