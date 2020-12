Bitcoin macina ancora record e Coinbase punta Wall Street

La criptovaluta è salita a quota 23mila dollari, raggiungendo un nuovo record e proprio nel momento in cui Coinbase, una delle maggiori piattaforme di scambio di criptovalute, ha depositato, in via riservata, la documentazione per lo sbarco ufficiale in Borsa

La corsa del Bitcoin non si arresta e anzi, procede spedita. La criptovaluta, una moneta virtuale che non viene stampata come la normale cartamoneta ma che viene creata, distribuita e scambiata in maniera completamente virtuale, attraverso i computer e con una tecnologia peer to peer, sta volando sul mercato e ha sfondato anche quota 23.000 dollari, dopo aver toccato i 20.000 solo 24 ore prima. Il nuovo record, tra l’altro, è stato segnalato proprio nella giornata in cui Coinbase, una delle maggiori piattaforme di scambio di criptovalute, ha depositato, in via riservata, la documentazione per lo sbarco ufficiale in Borsa, per quello che si appresta ad essere il primo test ufficiale a Wall Street per le valute digitali.